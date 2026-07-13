Snake Bite : कोळवण येथे सर्पदंश झालेल्या रुग्णाचा मित्र व घरातील नातेवाईकांच्या तत्परतेने वाचला जीव; कोळवण येथे सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र होणे गरजेचे

- पांडुरंग साठेकोळवण - कोळवण (ता. मुळशी) येथील शेतकरी सचिन तुकाराम धिडे हे शेतात काम करत असताना त्यांना सर्पदंश झाला. मिञ व नातेवाईक यांनी केलेल्या धावपळीमुळे त्यांना पुन्हा जीवनदान मिळाले आहे. कोळवणचे सचिन धिडे हे शेतात काम करत असताना त्यांना सर्पदंश झाला. हे त्यांच्या लक्षात येताच त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना कोळवण येथील सरकारी दवाखान्यात नेले. तेथे सर्प दंशावरचे उपचार करण्यासाठी डाँक्टर उपलब्ध नव्हते..सर्पदंश झालेली जागा बांधण्यासाठी जी बँडेज पट्टी वापरली गेली ती कापण्यासाठी कात्री सुद्धा उपलब्ध झाली नाही. अखेर पुढील उपचारांसाठी त्यांना पौड येथे ग्रामीण रूग्णालयात नेण्यात आले. येथेही त्यांना इंजेक्शन देऊन रूग्णवाहिकेतून पुणे येथील ससून सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारा दरम्यान त्यांना सलग दहा इंजेक्शन दिली गेली. तेव्हा शरीरातील विष नष्ट झाले. असे असले तरी त्यांच्या पायाला सूज कायम आहे..सचिन धिडे यांना मिञ व नातेवाईक यांनी धावपळ करत उपचाराकामी पुढे हलविले. माञ जागेवरच किमान प्राथमिक उपचार होणे गरजेचे होते. कोळवण रूग्णातयातील आरोग्य यंञणा सुधारणे गरजेचे असल्याचे मत माजी पंचायत समिती सदस्य सचिन साठे आणि उद्योजक नितीन साठे यांनी व्यक्त केले आहे.या दरम्यान वैद्यकीय सेवेवर काही प्रश्न दैनिक सकाळने उपस्थित केले आहेत. कोळवण खोर्यातील बहुतांश शेतकरी यांना शेतात दररोज काम करावे लागते. या दरम्यान सचिन धिडे यांच्या सारखे सर्प दंश झालेली उदाहरणे येथून पाठीमागे सुद्धा झाली आहेत यामध्ये काही रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाले म्हणून त्यांचे प्राण वाचले. तर काही दुर्दैवी रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाले नसल्याने त्यांचा मृत्यू झाला..साठेसाई येथील लक्ष्मी सोपान सावंत यांना काही वर्षांपूर्वी शेतात काम करत असताना विषारी नागाने दंश केला त्यांचा उपचार मिळण्यापूर्वीच मृत्यू. अशी उदाहरणे गावोगावी झाली आहेत.शिळींब, आजीवली, जोवण नंबर एक, दोन, तीन, पेठ, खडक गेव्हंडे, तिकोणा (मावळ तालुका) काशिग, हाडशी, भालगुडी, वाळेण, कोळवण, डोंगरगाव, होतले, नांदगाव, चिखलगाव साठेसाई येथील रुग्णांना कोळवण येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र उपचार घेण्यासाठी जवळचे व सोईचे. या भागातील विविध पर्यटन स्थळे असल्याने येथे पर्यटकांची वर्दळ असते..गिरीवन प्रकल्प, चिन्मय विभूती, सत्य साई पांडुरंग क्षेत्र हाडशी. येथे सुद्धा जास्त प्रमाणात लोक कामाला आहेत त्यामुळे एखाद्या वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत सुसज्ज दवाखाना असणे गरजेचे आहे. कोळवण येथील आरोग्य केंद्राचे श्रेणी वर्धन होऊन येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र होणे आवश्यक आहे. आरोग्य केंद्रासाठी जागेची उपलब्धता होणं सुद्धा गरजेचे आहे.प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी,राजकीय पदाधिकारी यांनी शासनाकडे जागा उपलब्ध होण्यापासून ते सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारणी होण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक..मुळशी तालुक्यातील मागील दोन महिन्यांत सर्पदंश झालेल्या रुग्णांची आकडेवारीपौड ग्रामीण रुग्णालय मे (०६), जून (०६),माण जून (०१), जूलै(०१), माले जूलै (०१), मुठा व आंबवणे निरंक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.