एसएनबीपी अखिल भारतीय हॉकी २

म्हाळुंगे-बालेवाडी ः श्री शिवछत्रपती क्रीडानगरीत हॉकी मैदानावर सुरू असलेल्या एसएनबीपी अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धेत जय गणेश अकादमी आणि आंध्र प्रदेशच्या सम्राट हॉकी संघ यांच्यात झालेल्या सामन्यातील एक चुरशीचा क्षण.
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घुमनहेरा अकादमीचा ग्रासरुट संघावर विजय
एसएनबीपी अखिल भारतीय हॉकी ः जय गणेश अकादमी उपांत्यपूर्व फेरीत
पुणे, ता. २ ः एसएनबीपी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स आयोजित सोळा वर्षांखालील गटाच्या दहाव्या एसएनबीपी अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धेत घुमनहेरा अकादमीने ग्रासरुट संघावर २३-० असा विजय मिळविला, तर जय गणेश अकादमीने दुसऱ्या विजयासह उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. या स्पर्धेत पाच सामन्यांतून तब्बल ४९ गोल नोंदविले गेले.
म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडानगरीत हॉकी मैदानावर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत घुमनहेरा अकादमीकडून हितेश कटारिया (५, २२, २५, ४५ वे मिनीट) व लक्ष्मण कुमारने (१५, २४, २६, ६० वे मिनीट) प्रत्येकी चार गोल केले. त्यांना कार्तिक बारवार, जय फासवालने प्रत्येकी तीन, आर्यन खान, देव फालसवाल आणि राहुल नैनने प्रत्येकी दोन, तर मयंक फालसवाल, अंश कुमार व सिद्धार्थ पी.ने प्रत्येकी एक गोल करून सुरेख साथ दिली.
जय गणेश अकादमीने आंध्र प्रदेशच्या सम्राट हॉकी संघाचा ८-० असा पराभव करून सलग दुसऱ्या विजय मिळविला. यावेळी फारझानने तीन, तर रिशिकेश, देवेंद्र, अभिषेक पाल, अब्दुल गनीने गोल केले. उपांत्यपूर्व फेरी गाठणारा तो पहिलाच संघ ठरला आहे.
एसएआयएल हॉकी अकादमीने जोरदार खेळ करताना वीर हॉकी अकादमीवर १०-० अशा गोलने विजय प्राप्त केला. त्यात महत्त्वाचा वाटा मोहम्मद शाहिदने (३, ९, २८, ५० वे मिनीट) केलेल्या चार गोलांचा होता. त्याला कुणाल आणि सुमनने प्रत्येकी दोन तर दीपक व सुजलने प्रत्येकी एक गोल करून सुरेख साथ दिली.
यश अकादमीने हॉकी नाशिक संघाचा ५-० अशा गोलने पराभव केला. यावेळी रोहितने तीन तर राहुलने दोन गोल केले.
अखेरच्या लढतीत रिपब्लिकन स्पोर्ट्स क्लबने एनडीएमसी हॉकी संघाचा रंगतदार सामन्यात २-१ अशा गोलने पराभव केला. यावेळी फोआद शेखने आठव्या मिनिटाला गोल करत संघाला आघाडी मिळवून दिली. तर हनीने ५२व्या मिनिटाला बरोबरी साधली; मात्र पार्थ चिंतलने ५७व्या मिनिटाला निर्णायक गोल करत रिपब्लिकन स्पोर्ट्स क्लबला विजय मिळवून दिला.
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