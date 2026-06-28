पुणे

Pune Land Scam: कोथरूड भूखंड व्यवहारात ५० कोटींची फसवणूक; बंगळूरच्या नामांकित बांधकाम कंपनीसह पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

कोथरूडमधील एफएसआय व्यवहारात राखीव क्षेत्राचा गैरवापर; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ५० कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
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obha Developers and officials booked for 50 crore FSI fraud in Kothrud, Pune

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : कोथरूड परिसरातील एका भूखंडावरील चटई क्षेत्र निर्देशांक (एसआय) व्यवहारात तब्बल ५० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बंगरुळ येथील एका नामांकित बांधकाम कंपनी आणि तिच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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