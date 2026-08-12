पुणे

गावातील सरकारी शाळांचे ''सोशल ऑडिट'' ; 15 ऑगस्ट पासून देशव्यापी मोहीम

गावातील सरकारी शाळांचे ''सोशल ऑडिट'' ; 15 ऑगस्ट पासून देशव्यापी मोहीम
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शाळांचे ‘सोशल ऑडिट’;
१५ ऑगस्टपासून मोहीम
दीपके यांचा उपक्रम; वीज, पाणी, शौचालय व मध्यान्ह भोजनाची तपासणी
छत्रपती संभाजीनगर, ता. १२ : ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांची दुरवस्था समोर आणण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या पुढाकाराने १५ ऑगस्टपासून देशव्यापी ‘सोशल ऑडिट’ (सामाजिक परीक्षण) मोहीम सुरू होणार आहे. या मोहिमेत पालक, नागरिक आणि ग्रामपातळीवरील नेतृत्वाने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षांनंतरही ग्रामीण भागातील अनेक सरकारी शाळांमध्ये वीज, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि दर्जेदार मध्यान्ह भोजनासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचा दावा सीजेपीने केला आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांतील विद्यार्थी आणि विशेषतः मुलींना बसत असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. या मोहिमेची सुरवात हिंगोली गावातून करण्यात येणार असून, दीपके स्वतः सरपंचांची भेट घेऊन सरकारी शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करणार आहेत. शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सरपंचांचे कौतुक करण्यासाठी शाळांच्या सुधारणेपूर्वीचे आणि नंतरचे छायाचित्रे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केली जाणार आहेत. ‘अस्सल भारत गावांमध्ये राहतो. आपण एकत्र आलो आणि संघटितपणे प्रयत्न केले, तर प्रत्येक सरकारी शाळा मुलांच्या भविष्यासाठी उत्तम ठिकाण बनवू शकतो,’ असे अभिजित दीपके यांनी म्हटले आहे.

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