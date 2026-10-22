Pune News: ‘नशामुक्त भारत’साठी समाजाने पुढे यावे; पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

पुणे - ‘शहरातील अमली पदार्थांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी केवळ पोलिस कारवाई पुरेशी नसून, यामध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. ‘नशामुक्त भारत’साठी नागरिक, शैक्षणिक संस्था आणि समाजातील विविध संघटनांनी पोलिसांना साथ द्यावी,’ असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले..केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त ‘राष्ट्रीय एकता दिना’चे औचित्य साधून या ‘नशामुक्त भारत’ राष्ट्रीय दुचाकी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीचे पुण्यात आगमन झाल्यानंतर शहर पोलिसांतर्फे स्वागत करण्यात आले. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पॉंडिचेरी तसेच अंदमान व निकोबार या प्रदेशांतून सहभागी झालेल्या ७६ रायडर्सचा सर परशुराम महाविद्यालयातील सभागृहात बुधवारी (ता. २१) पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते..पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, ‘नशामुक्त भारत’ रॅलीचे राज्याचे समन्वयक आणि ‘एसआरपीएफ’चे पोलिस उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर काळकर, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके आदी या वेळी उपस्थित होते..अमली पदार्थांच्या विळख्यातून देश व युवा पिढीला मुक्त करणे, दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करणे हा या रॅलीचा प्रमुख उद्देश आहे. ही रॅली पिंपरी-चिंचवड मार्गे २३ ऑक्टोबरला मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे, पोलिस निरीक्षक जीवन माने आणि त्यांच्या पथकाने या कार्यक्रमाचे नियोजन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.