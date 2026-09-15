पुणे

Pune Accident: टेम्पो मागे घेताना चिमुकलीवर सोरतापवाडीत काळाचा घाला; चालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

Young Girl Killed by Reversing Tempo in Sortapwadi: टेम्पो मागे घेताना निष्काळजीपणा; नर्सरीत खेळत असलेल्या दीड वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू, परिसरात हळहळ
Solapur Sortapwadi Accident Young Girl Dies After Tempo Runs Over Her Driver Booked in Culpable Homicide Case

Solapur Sortapwadi Accident Young Girl Dies After Tempo Runs Over Her Driver Booked in Culpable Homicide Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर सोरतापवाडी फाटा (ता. हवेली) येथील ओंकार रोज नर्सरीमध्ये टेम्पो मागे घेताना झालेल्या अपघातात दीड वर्षाच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याबद्दल टेम्पो चालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

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