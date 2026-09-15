Pune Accident: टेम्पो मागे घेताना चिमुकलीवर सोरतापवाडीत काळाचा घाला; चालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर सोरतापवाडी फाटा (ता. हवेली) येथील ओंकार रोज नर्सरीमध्ये टेम्पो मागे घेताना झालेल्या अपघातात दीड वर्षाच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी निष्काळजीपणे वाहन चालवल्याबद्दल टेम्पो चालकाविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.ही घटना रविवारी (ता. १३) सकाळी ९.३० वाजता घडली. फिर्यादी स्वाकीद रमेश आदिवासी (वय २१, मूळ रा. मध्यप्रदेश, सध्या रा. सोरतापवाडी) हे तेथे मजुरी करतात. आरोपी चालक दिलीप रामचंद्र सहा (सध्या रा. सोरतापवाडी, मूळ बिहार) हा टेम्पो (क्र. एमएच १२ व्हीटी ३३५१) मागे घेत होता. .पाठीमागे कोणी असल्याची खातरजमा न करता त्याने निष्काळजीपणे टेम्पो चालवल्याने नर्सरीमध्ये खेळत असलेल्या फिर्यादीच्या १ वर्ष ८ महिन्यांच्या मुलीच्या अंगावर चाक गेले. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.या घटनेची फिर्याद दाखल होताच उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस हवालदार प्रवीण चौधर पुढील तपास करीत आहेत. या घटनेमुळे सोरतापवाडी परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, नर्सरी व बांधकाम साईटवरील मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.