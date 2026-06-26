पुणे

नाईट लँडिंगची सुविधेबाबत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांच्याकडून आढावा

नाईट लँडिंगची सुविधेबाबत जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांच्याकडून आढावा
Published on

नाईट लँडिंगसाठी १३० कोटींची गरज; न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे विमानतळ विस्तार रखडला
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत तांत्रिक सुविधा, अतिक्रमण अन् जमीन अधिग्रहणाचा आढावा

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २६ : सोलापूर विमानतळावर नियमित व अखंड विमानसेवा सुरू ठेवण्यासाठी नाईट लँडिंगची सुविधा उभारणे अत्यावश्यक असून, त्यासाठी सुमारे १३० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत देण्यात आली. मात्र, तांत्रिक सुविधांबरोबरच अतिक्रमण, न्यायालयीन स्थगिती आणि जमीन अधिग्रहणाचे प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय विमानतळ विस्ताराला गती मिळणे कठीण असल्याचे स्पष्ट झाले.
बैठकीत टर्मिनल व्यवस्थापक माधव संतोष यांनी नाईट लँडिंगसाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधांची माहिती दिली. डीव्हीओआर (डीव्हीओआर) प्रणाली, रनवे व अप्रोच लाइटिंग, विद्युत यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि संरक्षण भिंतीसाठी सुमारे ३० कोटी रुपये, तर नवीन टर्मिनल इमारत, एप्रन आणि टॅक्सीवेच्या मजबुतीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विमानतळ व्यवस्थापक अंजनी कुमारी शर्मा यांनी १४० मीटरचा अतिरिक्त रनवे, अत्याधुनिक लोकलायझर यंत्रणा आणि इतर नेव्हिगेशन सुविधा उभाराव्या लागणार असल्याचे सांगितले. मात्र, सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी तांत्रिक अडथळा ठरत असून विमानतळ परिसरातील अतिक्रमणांचाही प्रश्न अद्याप कायम आहे. ए विंगमधील काही अतिक्रमणांबाबत विमानतळ प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय झाला असला, तरी बी विंगमधील अतिक्रमण प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विकासकामे रखडली आहेत.
-------------------------------
जमीन अधिग्रहणाचा मोठा प्रश्न
नाईट लँडिंग सुविधा आणि विमानतळ विस्तारासाठी अनेक कायदेशीर व जमिनीसंबंधी अडथळे दूर करावे लागणार आहेत. मजरेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ७१ मधील ५७ एकर जागेच्या मालकी हक्काचा वाद जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच सर्व्हे क्रमांक ७३ व ६४ मधील ३९ एकर क्षेत्र आणि कुमठे येथील सर्व्हे क्रमांक २० व २१-अ मधील तीन एकर जागेबाबत उच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम आहे.
विमानतळ विस्तारासाठी मजरेवाडी अन् कुमठे परिसरातील सुमारे ५० एकर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासकीय रेडी रेकनरनुसार ६९६ कोटी रुपये, तर बाजारभावानुसार सुमारे १,०६९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Solapur airport night landing
Solapur airport expansion
airport infrastructure in Maharashtra
how to improve airports in India
benefits of night landing facilities
Solapur airport development
legal hurdles in airport expansion
land acquisition challenges for airports
technical requirements for night landing
upgrade airport facilities in Solapur
investment in Indian airports
night landing technology in aviation
aviation industry growth in Maharashtra
enhancing airport services in India
airport modernization in Solapur
सोलापूर विमानतळ विस्तार
नाईट लँडिंग फीचर्स
विमानतळाच्या विकासाच्या योजना
सोलापूरमधील विमानतळ सेवेतील अडथळे
जीआयएस सर्वेक्षणाचे महत्त्व
जमीन अधिग्रहणाचे समस्यांचे निराकरण
सोलापूर विमानतळाची अद्ययावत तंत्रज्ञान
तांत्रिक सुविधा वाढविण्यासाठी गुंतवणूक
अतिक्रमण्यानांवरील निर्णय
उच्च न्यायालयीन स्थगितीमुळे वाढणारे त्रास
विमानसेवांची अखंडता याबाबत माहिती
विमानतळ व्यवस्थापनाच्या भूमिकेतील आव्हाने
एयरपोर्ट एक्सपान्शन बजेट
सोलापूर विमानतळावर नाईट लँडिंग सेवा