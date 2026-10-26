आजपासून शहरात जंतनाशक गोळी वाटपमोहिम

शहरात आजपासून १ लाख ५३ हजार बालकांना जंतनाशक गोळ्यांचे वाटप
सोलापूर, ता. २६ : सोलापूर शहरात मंगळवारी (ता. २७) राष्ट्रीय जंतनाशक मोहिमेद्वारे १ ते १९ वर्षे वयोगटातील १ लाख ५३ हजार बालकांना अल्बेंडाझोल या जंतनाशक गोळीचे वितरण केले जाणार आहे. शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाड्या आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही मोहीम राबविण्यात येईल. शाळाबाह्य बालकांसाठी आशा कार्यकर्त्यांच्या मदतीने विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. मोहिमेत गोळी घेण्यापासून वंचित राहिलेल्या बालकांसाठी ३ नोव्हेंबरला विशेष फेरी (मॉप-अप राऊंड) घेण्यात येणार आहे.
मातीतून प्रसारित होणाऱ्या कृमींच्या संसर्गामुळे शरीरातील पोषकद्रव्यांच्या शोषणावर परिणाम होऊन रक्तक्षय व कुपोषण होऊ शकते. त्याचा बालकांच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियमित जंतनाशक औषधोपचारासोबतच हातांची स्वच्छता राखणे, अनवाणी न फिरणे, स्वच्छ पाण्याचा वापर करणे, शौचालयाचा वापर आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
बालकांचे आरोग्य आणि पोषणस्थिती सुधारणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. मोहिमेत वापरण्यात येणारे अल्बेंडाझोल हे औषध सुरक्षित असून, गोळ्यांच्या आवश्यक गुणवत्ता चाचण्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेमुळे बालकांमधील कुपोषण व रक्तक्षय रोखण्यास मदत होईल, असे आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने यांनी सांगितले. मोहिमेची १०० टक्के अंमलबजावणी यशस्वी करण्याचे आवाहन महापालिकेतर्फे शाळा व महाविद्यालयांना करण्यात आले आहे.
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