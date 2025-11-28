पुणे
Pune News : सोलापूर महामार्गावर मोठी कारवाई; आरसीसी बांधकामांसह हजारो चौरस फूट अतिक्रमण जमीनदोस्त!
Pune Solapur Highway : हडपसर-मांजरी रस्त्यावर महापालिका व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने संयुक्त कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटविले. आरसीसी बांधकाम, शेड, स्टॉल व हातगाड्यांवर मोठी मोहीम राबवून रस्ता मोकळा करण्यात आला.
हडपसर : येथील हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पालिकेचा बांधकाम व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून सोलापूर महामार्गासह मांजरी फाटा चौकातील अतिक्रमणांवर संयुक्त कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दोन हजार चौरस फूट आरसीसी बांधकामासह ७ हजार ८०० चौरस फूटाचे शेड जमीनदोस्त करण्यात आले. आज सकाळी साडेदहा ते दुपारी चार वाजेपर्यंत ही कारवाई झाली. सोलापूर महामार्ग व १५ नंबर बस स्थानक येथे रस्ता रुंदीकरण, फ्रंट तसेच साइड मार्जिन व सात स्टॉलवर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय एक हातगाडी, सिलेंडर, चार काउंटर, दहा पथारी तर अकरा इतर वस्तू या कारवाईत जप्त करण्यात आल्या.