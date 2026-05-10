काव्य संध्येला प्रतिसाद

सोलापूर ः मेसॉनिक सभागृहात काव्य संमेलनासाठी उपस्थित निमंत्रित कवी व मान्यवर.

प्रेमाच्या अनुभूतींनी
रंगली काव्य संध्या
‘रोटरी क्लब’च्या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सोलापूर, ता. १० : रोटरी क्लब यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली ‘प्रेम एक अनुभूती’ या विषयावरील काव्य संध्या उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. मेसोनिक हॉल, रंग भवन येथे झालेल्या या कार्यक्रमाला साहित्यप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर नियुक्त प्रांतपाल जयेश पटेल, डॉ. राजीव प्रधान, डॉ. ज्योती चिडगुपकर, मंजूषा गाडगीळ, डॉ. वैशाली जोशी, शांता येलंबकर, परिचित शहा, सौम्या जक्कल, शोभा बोल्ली, अण्णासाहेब कोतली, रो. सलाम शेख आणि सिद्धांत बाबरे उपस्थित होते.
या काव्य संध्येचे संहितालेखन डॉ. संध्या रघोजी यांनी केले होते. कार्यक्रमात तेजस्विनी चांदणे, श्रीधर खेडगीकर, डॉ. सुमेधा कंदलगावकर आणि विकास धांडोरे यांनी प्रेमाच्या विविध भावछटांवर आधारित कविता सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली.विद्या मणुरे यांनी आभार मानले.

