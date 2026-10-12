Someshwar Election: सोमेश्वरच्या सत्तासंघर्षात ८४.२५ टक्के मतदान! २३ हजार ३९३ सभासदांचा कौल; ८३ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद, आज निकाल

-चिंतामणी क्षीरसागर वडगाव निंबाळकर: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक ऊसदर देणारा कारखाना अशी ओळख असलेल्या आणि बारामती तालुक्याच्या राजकारणातील महत्त्वाचे सत्ताकेंद्र मानल्या जाणाऱ्या श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत रविवारी (ता. ११) ८४.२५ टक्के मतदान झाले. एकूण २७ हजार ७६७ सभासद मतदारांपैकी २३ हजार ३९३ सभासदांनी मतदानाचा हक्क बजावला. तीन पॅनेलमधील ८३ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले असून, सोमवारी (ता. १२) होणाऱ्या मतमोजणीकडे राज्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...बारामती, पुरंदर, फलटण आणि खंडाळा या चार तालुक्यांतील एकूण ९३ मतदान केंद्रांवर मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. मतदान शांततेत झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी दिग्विजय आहेर यांनी दिली. मतदानानंतर मतपेट्या जमा करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. सर्व केंद्रांवरील मतपेट्या जमा करून पुढील मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा कार्यरत होती..मतपत्रिकेमुळे मतदानाची गती मंदावलीरविवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली. दिवसभर अनेक मतदान केंद्रांवर सभासदांची गर्दी पाहायला मिळाली. काही केंद्रांबाहेर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. मतपत्रिकेवर उमेदवारांच्या चिन्हांसमोर शिक्का मारून मतदान करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने होत असल्याने मतदारांना बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागली. यामुळे काही मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली..सायंकाळी पाच वाजता मतदानाची निर्धारित वेळ संपली. मात्र, त्या वेळी मतदान केंद्रांवर उपस्थित असलेल्या सभासदांना मतदानाची संधी देण्यासाठी त्यानंतरही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली. अखेर मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली..तिन्ही पॅनेलची प्रतिष्ठा पणालाया निवडणुकीत तीन पॅनेलचे एकूण ८३ उमेदवार रिंगणात होते. त्यामुळे प्रत्येक गटातील लढतीकडे सभासदांचे लक्ष लागले होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून पॅनेलप्रमुख, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी प्रचारासाठी जोरदार प्रयत्न केले. मतदानाच्या दिवशीही बाहेरगावी वास्तव्यास असलेल्या सभासदांना मतदानासाठी आणण्यासह मतदारांना केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ सुरू होती.कारखान्याचा कारभार, ऊसदर, सभासदांचे हित आणि आगामी काळातील आव्हाने या मुद्द्यांभोवती निवडणुकीची चर्चा रंगली होती. तिन्ही पॅनेलनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्याने मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने जाणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.आज मतमोजणी; निकालाकडे लक्षसोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीतून कारखान्याच्या सत्तेचा फैसला होणार आहे. ८४.२५ टक्के मतदानातून सभासदांनी कोणत्या पॅनेलला पसंती दिली, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल. त्यामुळे उमेदवार, कार्यकर्ते आणि सभासदांसह बारामती तालुक्यातील राजकीय नेत्यांचे लक्ष मतमोजणीकडे लागले आहे. या निकालाचे पडसाद परिसरातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात उमटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.