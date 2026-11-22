वडगाव निंबाळकर: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर देण्याची परंपरा कायम राखत श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी प्रतिमेट्रिक टन ३,९५१ रुपयांचा पहिला हप्ता जाहीर केला आहे. पुणे जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये हा सर्वाधिक पहिला हप्ता असून कारखान्याच्या इतिहासातीलही ही विक्रमी उचल ठरली आहे. त्यामुळे पहिल्या उचलीच्या बाबतीत सोमेश्वरने जिल्ह्यात आघाडी घेतली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.इतर कारखान्यांनी आपला दर जाहीर केल्यामुळे सोमेश्वरच्या दराकडे ऊस उत्पादकांचे लक्ष लागले होते. अखेर संचालक मंडळाने ३,९५१ रुपयांचा हप्ता जाहीर करून अपेक्षेपेक्षा अधिक दर दिला. कारखान्याचे अध्यक्ष राजवर्धन शिंदे व उपाध्यक्ष संग्राम सोरटे यांनी ही माहिती दिली..यंदाच्या हंगामात कारखान्याने ३८ दिवसांत तीन लाख ६० हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले असून ११.२५ टक्के साखर उतारा मिळविला आहे. आतापर्यंत चार लाखांहून अधिक साखर पोत्यांचे उत्पादन झाले आहे. यंदाची एफआरपी प्रतिटन ३,४६७ रुपये निश्चित झाली असताना सभासदांसह गेटकेनधारकांनाही ३,९५१ रुपये पहिला हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..महिन्यानुसार अतिरिक्त अनुदानपहिल्या हप्त्याबरोबरच तोडणीच्या महिन्यानुसार अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारीतील उसाला प्रतिटन १०० रुपये, फेब्रुवारीतील उसाला १५० रुपये, तर मार्चमधील उसाला २०० रुपये अतिरिक्त मिळतील. खोडवा उसासाठी आणखी १०० रुपये आणि हार्वेस्टरद्वारे तोडणी झालेल्या उसासाठी ५० रुपये अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे मार्चमधील हार्वेस्टर खोडवा उसाला प्रतिटन ४,३०१ रुपयांपर्यंत पहिला हप्ता मिळू शकणार आहे..दुष्काळी परिस्थितीतही गाळपाचे नियोजन काटेकोरपणे करण्यात आले आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून दोन कोटी ९३ लाख युनिट विजेची निर्मिती, तर एक कोटी ८१ लाख युनिट विजेची विक्री झाली आहे. डिस्टिलरी प्रकल्पातून १३ लाख ९७ हजार लिटर अल्कोहोल आणि नऊ लाख २२ हजार लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले आहे. एफआरपी अदा करण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन मंजूर झाल्याचे अध्यक्ष शिंदे यांनी सांगितले..शेतकऱ्यांच्या घामाचे दाम देणे हेच उद्दिष्ट असल्याचे उपाध्यक्ष संग्राम सोरटे यांनी सांगितले. पहिल्या हप्त्याबाबत कोणत्याही कारखान्याशी स्पर्धा नसून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देतानाच कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठेवण्यावर भर आहे. स्वर्गीय अजितदादांनी निर्माण केलेला शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि सहकाराची परंपरा कायम राखत अंतिम दरातही सोमेश्वर अग्रेसर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...संघटनेच्या मागणीपेक्षा ५१ रुपये अधिकशेतकरी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश काकडे यांनी यंदाच्या हंगामासाठी सोमेश्वर कारखान्याकडे प्रतिटन ३,९०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याची मागणी केली होती. मात्र, कारखान्याने प्रतिटन ३,९५१ रुपये जाहीर केले. त्यामुळे संघटनेच्या मागणीपेक्षा ५१ रुपये अधिक दर देत संचालक मंडळाने ऊस उत्पादकांना दिलासा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.