पुणे

Someshwar Sugar Factory: सोमेश्वर कारखान्याच्या मतमोजणीसाठी वाहतुकीत बदल; बारामती-निरा मार्गावरील रस्ता २४ तास बंद, नेमका कसा असेल बदल?

Someshwar Sugar Factory Counting Traffic Changes and Road Closure: सोमेश्वर कारखान्याच्या मतमोजणीसाठी वाहतुकीत बदल; पर्यायी मार्ग कोणते?
Someshwar Sugar Factory Vote Counting Traffic Update Baramati Nira Road Closure and Alternative Routes Announced by Pune Rural Police

Someshwar Sugar Factory Vote Counting Traffic Update Baramati Nira Road Closure and Alternative Routes Announced by Pune Rural Police

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी (ता. १२) माळेगाव बुद्रुक येथे होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतमोजणी केंद्र परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी वाहतुकीत बदल केला आहे.

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