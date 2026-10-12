Someshwar Sugar Factory Election Result 2026 : 'सोमेश्वर'च्या मतमोजणीत पहिला निकाल सुनेत्रा पवार यांच्या पॅनलच्या बाजूने; संग्राम सोरटे 57 मतांनी विजयी, समर्थकांचा जल्लोष

वडगाव निंबाळकर : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या मतमोजणीला सोमवारी सकाळी सुरुवात झाली. सकाळी नऊ वाजल्यापासून मतपत्रिकांच्या चिठ्ठ्या एकत्र करण्याचे काम सुरू (Sangram Sorte election victory news) होते. त्यानंतर हाती आलेल्या सोसायटी गटाच्या पहिल्या निकालात श्री सोमेश्वर विकासपुरुष अजितदादा पवार पॅनलचे उमेदवार संग्राम तानाजी सोरटे यांनी विजय मिळविला. त्यांनी लोकनेते अजितदादा सोमेश्वर विकास पॅनलचे उमेदवार महेश महादेव राणे यांचा ५७ मतांनी पराभव केला..या गटात एकूण १३० मतदार होते. त्यापैकी संग्राम सोरटे यांना ९३, महेश राणे यांना ३६, तर अपक्ष उमेदवार प्रकाश किसनराव जगताप यांना एक मत मिळाले. त्यामुळे सोरटे यांनी पहिल्याच निकालात बाजी मारली. पहिल्या निकालात विजय मिळाल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलच्या समर्थकांनी जल्लोष केला..Satej Patil Allegations On Gokul Election : 'गोकुळ दूध संघ गुजरातमधील फेडरेशनच्या घशात घालण्याचा डाव'; आमदार सतेज पाटील यांचा महायुतीवर गंभीर आरोप.विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना संग्राम सोरटे म्हणाले, “माझ्यावर विश्वास दाखवून मतदान करणाऱ्या सर्व सभासदांचे मनःपूर्वक आभार. हा विजय दिवंगत लोकनेते अजितदादा पवार यांच्या चरणी समर्पित करून त्यांना अभिवादन करतो. विजयाची ही घोडदौड अशीच सुरू राहील. उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, खासदार पार्थदादा पवार आणि जयदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सभासदांच्या हितासाठी काम करत राहणार आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.