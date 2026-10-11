पुणे

Someshwar Sugar Factory Election: शिक्के मारण्यात जातोय मतदारांचा वेळ; सस्तेवाडी मतदान केंद्रावर मतदारांची गर्दी; प्रतीक्षा कालावधी वाढल्याने गैरसोय

Someshwar Sugar Factory Election Sees Slow Voting at Sastewadi: सोमेश्वर कारखाना निवडणुकीत सस्तेवाडीत गर्दी; मतदानासाठी दोन ते तीन तास रांगेत
Baramati News Someshwar Sugar Factory Election Sees Slow Voting as Voters Spend More Time Stamping Ballot Papers at Sastewadi

Baramati News Someshwar Sugar Factory Election Sees Slow Voting as Voters Spend More Time Stamping Ballot Papers at Sastewadi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिंतामणी क्षीरसागर

वडगाव निंबाळकर : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या मतदान प्रक्रियेला संथ गतीचा फटका बसत आहे. बॅलेट पेपरवर प्रत्येक उमेदवारासमोर शिक्के मारून मतदान करावे लागत असल्याने मतदारांचा अधिक वेळ जात आहे. त्यातच काही मतदान केंद्रांवर मतदारांची संख्या जास्त असल्याने लांब रांगा लागत असून, मतदानासाठी दोन ते तीन तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
election
district
Someshwar Sugar Factory news
Marathi News Esakal
www.esakal.com