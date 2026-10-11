Someshwar Sugar Factory Election: शिक्के मारण्यात जातोय मतदारांचा वेळ; सस्तेवाडी मतदान केंद्रावर मतदारांची गर्दी; प्रतीक्षा कालावधी वाढल्याने गैरसोय

चिंतामणी क्षीरसागर वडगाव निंबाळकर : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सुरू असलेल्या मतदान प्रक्रियेला संथ गतीचा फटका बसत आहे. बॅलेट पेपरवर प्रत्येक उमेदवारासमोर शिक्के मारून मतदान करावे लागत असल्याने मतदारांचा अधिक वेळ जात आहे. त्यातच काही मतदान केंद्रांवर मतदारांची संख्या जास्त असल्याने लांब रांगा लागत असून, मतदानासाठी दोन ते तीन तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सस्तेवाडी (ता. बारामती) येथील मतदान केंद्रावर सुमारे साडेचारशे मतदार असून, प्रत्येक मतदाराला २० शिक्के मारायचे आहेत. उमेदवारांची नावे आणि पॅनेल पाहून मतदान करण्यासाठी वेळ लागत असल्याने प्रक्रिया संथ होत असल्याची माहिती दिगंबर मगर यांनी दिली.या केंद्रावर दोन खोल्यांमध्ये मतदानाची व्यवस्था असून, मतदारांची संख्या लक्षात घेता टेबल आणि मतदानासाठी स्वतंत्र केबिनची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचे मतदारांकडून सांगण्यात येत आहे..सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच अशी मतदानाची वेळ आहे. अन्य काही निवडणुकांमध्ये सकाळी सात ते सायंकाळी सहा या वेळेत मतदान होत असताना, कारखाना निवडणुकीसाठी तुलनेने कमी वेळ मिळत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे. मतदानाचा वेग वाढविण्यासाठी आणि प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने आवश्यक बदल करावेत, अशी अपेक्षा भगवान कदम यांनी व्यक्त केली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...दरम्यान, पुण्यातील माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारे चेतन अशोक होळकर हे सुट्टी घेऊन मतदानासाठी आले होते. ते म्हणाले, “सोमेश्वर कारखाना हा या भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनाचा महत्त्वाचा आधार आहे. कारखान्याचा कारभार योग्य व्यक्तींच्या हाती देण्यासाठी मतदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाने मतदानाचा पवित्र हक्क बजावावा, यासाठी मीही सुट्टी घेऊन मतदानाला आलो आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.