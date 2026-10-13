‘सोमेश्वर’च्या अध्यक्षपदी कोण?

बारामती, ता. १३ : श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने सर्व जागांवर प्रचंड मताधिक्याने विजय प्राप्त केल्यानंतर आता कारखान्याच्या अध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागणार, याची आता कार्यक्षेत्रात चर्चा सुरु झाली आहे.
आगामी काळ सहकारी साखर कारखानदारीसाठी कसोटीचा ठरणार आहे. तसेच, टंचाईचे सावट समोर उभे ठाकल्याने कारखान्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांची कसोटी लागणार आहे. राजवर्धन शिंदे, प्रमोद काकडे यांच्या नावाची प्राधान्याने चर्चा सुरू असली, तरी नेतृत्वाकडून अनुभवी व्यक्तींना संधी दिली जाते की नव्या चेहऱ्याला याबाबत विविध तर्कवितर्क केले जात आहेत. राजवर्धन शिंदे यांनी या पूर्वी कारखान्याचे अध्यक्षपद सांभाळलेले आहे. येत्या पंधरवड्यात ही प्रक्रीया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे याबाबत आता विचारविनिमय सुरू झाला आहे.
तसेच, पाच वर्षात पाच गटातील संचालकाला उपाध्यक्षपदी संधी दिली जाते, ही कारखान्याची परंपरा आहे. त्यात बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पाच संचालकांना पाच वर्षे उपाध्यक्षपदाची संधी मिळणार, हे निश्चित आहे.
या शिवाय कारखान्यात दोन स्वीकृत संचालकांच्या जागा आहेत. निवडणुकीदरम्यान ज्यांना संधी देता आली नाही व ज्यांनी निवडणुकीत चांगले काम केले, अशा सभासदांची वर्णी या दोन जागांवर लागू शकते, अशी चर्चा आहे. पाच वर्षे दोनच संचालकांना संधी द्यायची की दरवर्षी दोन नवीन सभासदांना स्वीकृतपदी नियुक्त करायचे, या बाबतही श्रेष्ठींकडून काय निर्णय घेतला जातो, याबाबतही सभासदांत उत्सुकता आहे.
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