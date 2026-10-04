किटलीशिवाय कप-बशी भरणार नाही; शिट्टीपासून सावध राहा; सोमेश्वर निवडणुकीत युगेंद्र पवारांचे सूचक आवाहन

वडगाव निंबाळकर : ‘‘आता सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा कारभार शरदचंद्रजी पवार यांच्याकडे जाणे गरजेचे आहे. किटलीशिवाय कप-बशी भरणार नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत शिट्टीपासून सावध राहा,’’ असे आवाहन युगेंद्र पवार यांनी केले. शरदचंद्रजी पवार हे सहकार क्षेत्रातील अनुभवी नेते असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचा कारभार राहणे सभासदांच्या हिताचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..सोमेश्वर मंदिरात पूजा व आरती करून सोमेश्वर शेतकरी विकास पॅनलच्या प्रचाराचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सभासदांशी संवाद साधताना युगेंद्र पवार बोलत होते. त्यांनी पॅनलचे निवडणूक चिन्ह किटली असल्याचे सांगत कप-बशी आणि शिट्टी या चिन्हांचा सांकेतिक संदर्भ देत आपली भूमिका मांडली..‘‘किटलीशिवाय कप-बशी भरणार नाही, ही गोष्ट सभासदांनी लक्षात ठेवावी. कारखान्याच्या कारभारात बाहेरील शक्ती हस्तक्षेप करू पाहत आहेत. त्यांच्या पाठिंब्यावर शिट्टी वाजवली जात आहे. त्यामुळे या शिट्टीचा आवाज ओळखून सावध राहण्याची गरज आहे,’’ असे पवार म्हणाले..‘‘शरदचंद्रजी पवार यांचा सोमेश्वर कारखान्याशी जुन्या काळापासून संबंध आहे. अजितदादा पवार आणि शरदचंद्रजी पवार यांनी कारखान्याला मदत केली. त्यांच्या योगदानामुळे कारखान्याची वाटचाल झाली. आता शरदचंद्रजी पवार यांच्या मार्गदर्शनाची कारखान्याला गरज आहे. सहकारातील त्यांचा अनुभव आणि वरिष्ठ पातळीवरील प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरेल. मी स्वतः कारखान्यासाठी वेळ देऊन मदत करणार असून कारखाना योग्य पद्धतीने चालविण्याची खात्री देतो,’’ असेही त्यांनी सांगितले..युगेंद्र पवार यांनी पॅनलमधील नवीन तसेच अनुभवी उमेदवारांची सभासदांना ओळख करून दिली. ‘‘सर्व उमेदवार सुशिक्षित असून अनुभवी ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाचा योग्य वापर केला जाईल. शरदचंद्रजी पवार यांच्या विचारांचा आणि आशीर्वादाचा कारखान्याला लाभ मिळणे आवश्यक आहे,’’ असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी तालुकाध्यक्ष राजेंद्र जगताप, सतीश खोमणे, एस. एन. जगताप, प्रदीप गीते, सुरेश खलाटे, दत्तात्रय चव्हाण, वनिता बनकर यांच्यासह पॅनलचे उमेदवार व सभासद उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.