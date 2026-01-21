पुणे

Municipal Election Victory: कचरा वेचणाऱ्या आई-वडिलांचा मुलगा बनला नगरसेवक! सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे झाले चीज

Grassroots leader elected corporator against all odds: कचरा वेचणाऱ्या कुटुंबाचा मुलगा नगरसेवक; पुण्यातील संघर्षाची यशोगाथा
Victory Beyond Poverty: Waste Workers’ Son Enters Municipal Politics

Victory Beyond Poverty: Waste Workers’ Son Enters Municipal Politics

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: ‘‘ज्या महापालिकेत आम्ही गेली वीस-पंचवीस वर्षे कचरा वेचला, ड्रेनेज साफ केली, त्याच महापालिकेत आमचा मुलगा नगरसेवक म्हणून काम करणार आहे, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे,’’ अशी भावना महापालिकेतील सफाई कर्मचारी विलास व विमल आवळे यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
pune
political
election
Municipal Corporation
victory
district
BJP Corporator
political struggle
garbage news
Success story

Related Stories

No stories found.