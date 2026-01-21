Municipal Election Victory: कचरा वेचणाऱ्या आई-वडिलांचा मुलगा बनला नगरसेवक! सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे झाले चीज

पुणे: ‘‘ज्या महापालिकेत आम्ही गेली वीस-पंचवीस वर्षे कचरा वेचला, ड्रेनेज साफ केली, त्याच महापालिकेत आमचा मुलगा नगरसेवक म्हणून काम करणार आहे, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे,’’ अशी भावना महापालिकेतील सफाई कर्मचारी विलास व विमल आवळे यांनी व्यक्त केली..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...प्रभाग क्रमांक २७ मधून अमर विलास आवळे (वय ३३) हे पहिल्याच प्रयत्नात नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. अशिक्षित असूनही विलास व विमल आवळे यांनी पुण्यात येऊन कचरा वेचणे, ड्रेनेज साफ करणे, भंगार गोळा करणे अशी कामे करत संसार उभा केला. झोपडपट्टीतील हलाखीच्या परिस्थितीतही त्यांनी आपल्या मुलाचे शिक्षण पूर्ण केले..वडील विलास आवळे म्हणाले, ‘‘मुलगा आज नगरसेवक झाला, तरी आम्ही आमचे काम सोडणार नाही. प्रामाणिकपणे काम करत राहू.’’ आई विमल यांनी सांगितले, .‘‘लहानपणापासूनच अमरला सामाजिक कार्याची आवड होती. तो भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या विविध कार्यक्रमांत नियमित सहभागी होत. लोकांसाठी काहीतरी करण्याची त्याची इच्छा कायम होती.’’.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.आम्ही झोपडपट्टीत राहून संघर्ष केला. आज त्या कष्टांचे चीज झाले आहे. निवडणुकीत बहुजन समाज मोठ्या संख्येने पाठीशी उभा राहिला.- अमर आवळे, नवनिर्वाचित नगरसेवक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.