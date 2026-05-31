Education Success: आंबेगाव तालुक्यातील सोनल काथेर आयसर पुणे व जर्मनीतील RWTH Aachen येथून उच्च शिक्षण घेणारी पहिली विद्यार्थिनी

घोडेगाव : आमोंडी (ता आंबेगाव) येथील सोनल राजाराम काथेर हिने आयसर पुणे येथून BS -MS (dual degree) हा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पुर्ण केला आहे. आयसर मधून शिक्षण पूर्ण करणारी आंबेगाव तालुक्यातील ही पहिली मुलगी ठरली आहे..सोनलच्या यशाची आणखी एक अभिमानास्पद बाब म्हणजे RWTH Aachen University या जर्मनीतील जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठात एम.एस. (M.S.) शिक्षण मागील वर्षी पूर्ण केले आहे. भविष्यात एक यशस्वी शास्त्रज्ञ म्हणून कार्य करण्याचे तिचे ध्येय आहे. तसेच जर्मनी या देशातूनच एचडी करण्याचा तिचा मानस आहे..तिच्या या यशामुळे आमोंडी गावासह संपूर्ण आंबेगाव तालुक्याचे नाव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले आहे. यावेळी सुप्रसिद्ध उद्योजक माननीय संजय किर्लोस्कर (अध्यक्ष किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड,) एम. मदन गोपाल (अध्यक्ष शासक मंडल), सुनिल भागवत (डिन आयसर पुणे) व सर्व शास्त्रज्ञ यांच्या उपस्थित सोनलला पदवी प्रदान करण्यात आली . सोनलचे वडील राजाराम काथेर व आई राजश्री हे जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक आहेत. लहानपणापासूनच मुलीला शास्त्रज्ञ करण्याची त्यांच स्वप्न होते..सोनल काथेरच्या या यशाबद्दल आमोंडी गावातील ग्रामस्थ, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संस्था तसेच आंबेगाव तालुक्यातील नागरिकांकडून तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून तिचे यश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष व माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले, सोनल ही लांडेवाडी येथील माझ्या संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूल ची विद्यार्थिनी आहे. तिने मिळवलेले यश हे ग्रामीण भागासाठी प्रेरणादायी आहे..सर्वसामान्य कुटुंबातील आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आलेल्या सोनलने आपल्या जिद्द, मेहनत आणि गुणवत्तेच्या बळावर हे यश मिळविले आहे. विज्ञान क्षेत्रात संशोधन करून देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देण्याचे तिचे स्वप्न साकार होईल.