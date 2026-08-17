पुणे

प्रा. सोनाली राजे यांना पीएच.डी.

प्रा. सोनाली राजे यांना पीएच.डी.
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प्रा. सोनाली राजे यांना पीएचडी

सातारा, ता. १७ : उडतारे (ता. वाई) येथील प्रा. सोनाली दीपक राजे यांनी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातून पीएचडी पदवी यशस्‍वीरीत्‍या पूर्ण केली आहे. ‘अन्न व्यवसायातील फ्रँचायझिंगचा अभ्यास : मुंबई शहराच्या विशेष संदर्भासह संभाव्यता आणि आव्हाने’ या विषयावर त्‍यांनी संशोधन केले. या संशोधनासाठी त्यांना डॉ. श्रीरंग खिलारे आणि प्रा. प्रदीप जाधव यांचे मार्गदर्शन लाभले. सध्या त्या डी. जी. रुपारेल महाविद्यालय, मुंबई येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. अध्यापनाची जबाबदारी सांभाळतानाच त्यांनी संशोधन क्षेत्रातही उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. नेव्हीतील निवृत्त अधिकारी भाऊसाहेब राजे यांच्‍या सोनाली या पुतणी आहेत. या यशाबद्दल कुटुंबीय, सहकारी, मित्रपरिवार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

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