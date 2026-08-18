सोनोरीत अवैध स्फोटक साठा जप्त

सासवड, ता. १८ : पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी येथे पोलिसांनी मध्यरात्री छापा टाकून अवैध स्फोटक साठा आणि तीन वाहने असा एकूण ३० लाख ६७ हजार ४३० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. मानवी जीवितास धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने हा साठा केल्याप्रकरणी दोन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राजेंद्रकुमार रामदयाल बाहेती (रा. तावरे कॉलनी, पुणे) आणि सागर हिंमत मंडल (वय ३०, रा. चऱ्होली) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. पोलिस नाईक सचिन किवळे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. सोनोरी येथील गट क्रमांक २६० मध्ये ही कारवाई करण्यात आली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री दोनच्या सुमारास संशयास्पद वाहनांची झडती घेतली असता, आयशर ट्रक (क्र. आरजे ०६ जीबी ९८३०) आणि बोलेरो पिकअप (क्र. एमएच १२ झेडई ४५१०)मध्ये मोठ्या प्रमाणात जिलेटिन कांड्या व ''डेक्कन पॉवर''चे बॉक्स आढळले. यामध्ये १३ लाख १९ हजार रुपयांचा आयशर ट्रक व स्फोटके, ७ लाख १० हजार रुपयांची बोलेरो पिकअप आणि १० लाख ३७ हजार रुपयांचा अन्य एक ट्रक असा एकूण ३० लाख ६७ हजार ४३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
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