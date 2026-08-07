पुणे

सोयाबीन खरेदीतील कथित फसवणूक प्रकरण; बाधित शेतकऱ्यांना पुढे येण्याचे तळबीड पोलिसांचे आवाहन

सोयाबीन खरेदीतील कथित फसवणूक प्रकरण; बाधित शेतकऱ्यांना पुढे येण्याचे तळबीड पोलिसांचे आवाहन
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सोयाबीन खरेदी फसवणूकप्रकरणी
शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा

तळबीड पोलिसांचे आवाहन; तपासाला मिळेल गती

उंब्रज, ता. ७ : तासवडे एमआयडीसीतील घाडगे-पाटील (नीलेश सदाशिव घाडगे) ॲग्रो फूड्स ॲण्ड श्रीशा मसाले या कंपनीकडून सोयाबीन खरेदी करूनही अनेक शेतकऱ्यांना पैसे न मिळाल्याप्रकरणी तळबीड पोलिसात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. त्याचा तपास सुरू असून, अशा प्रकारे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन तळबीडचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र भोरे यांनी केले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तासवडे (ता. कऱ्हाड) एमआयडीसी येथील ॲग्रो फूड्स ॲण्ड श्रीशा मसाले या कंपनीने अनेक शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी केले होते; परंतु सोयाबीन विक्री केलेल्या काही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसेच दिले नाहीत. या प्रकरणी संबंधित कंपनी व मालक नीलेश घाडगे याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. यात अनेक शेतकरी या प्रकाराला बळी पडले आहेत. याची माहिती संकलित केली जात आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी या कंपनीकडे सोयाबीन विक्री केली आहे. मात्र, अद्याप मोबदला मिळाला नाही अथवा त्यांचीही फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी तातडीने तळबीड पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
संबंधित शेतकऱ्यांनी तक्रार करताना सोयाबीन विक्रीची बिले, पावत्या, वाहतूक पावत्या, बँक खात्याचा तपशील, तसेच इतर संबंधित कागदपत्रे सोबत आणावीत, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे तपासाला गती मिळणार असून, फसवणुकीची व्याप्ती समोर येण्यास मदत होईल.

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