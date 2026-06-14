Higher Education Hub: ‘उच्च शिक्षणात देश महाराष्ट्राकडे आशावादाने पाहतोय' ; उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

पुणे: ‘‘बदलत्या शैक्षणिक परिस्थितीत आपण मोठ्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहोत. महाराष्ट्रात ४५ लाख विद्यार्थी, सहा हजार महाविद्यालये आणि देशात सर्वाधिक ८६ विद्यापीठे आहेत. उत्तर प्रदेशानंतर सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या आपल्या राज्याकडे संपूर्ण देश आशावादाने पाहत आहे,’’ असे मत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी व्यक्त केले..शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या सर परशुरामभाऊ (स. प.) महाविद्यालयाच्या ११० व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी (ता. १४) आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, शि. प्र. मंडळीचे अध्यक्ष ॲड. सदानंद फडके, उपाध्यक्ष गजेंद्र पवार, नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर काळकर, उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल, सदस्य तुषार कुलकर्णी, पराग ठाकूर, प्राचार्य डॉ. अविनाश मोहरील आदी उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी असलेल्या विभागीय आयुक्त शीतल उगले आणि मुख्य आयकर आयुक्त विवेक वाडेकर यांचा या वेळी विशेष सन्मान करण्यात आला..उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे महाविद्यालयाच्या कौशल्याधिष्ठित शिक्षण पद्धतीचे कौतुक केले. ते म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात मान्यवरांचा परिसस्पर्श या वास्तूला झाला आहे. सातत्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणारे महाविद्यालय अशी स.प. महाविद्यालयाची ओळख आहे.’’.डॉ. देवळाणकर म्हणाले, ‘‘शिक्षणात गुणवत्ता आणण्यासाठी नॅक मूल्यांकन सक्तीचे केल्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वाधिक नॅक मानांकित महाविद्यालये आहेत. आता गरजेनुसार कमी कालावधीचे रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम आणणे गरजेचे आहे.’’ कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी स्वायत्त महाविद्यालयांनी शिक्षणात बदल घडवून आणण्याचे आवाहन केले. ॲड. फडके यांनी राष्ट्र उभारणीसाठी संस्कारक्षम पिढी घडविण्यावर भर दिला. मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना सवलती द्याव्यात, असे त्यांनी नमूद केले. सुधीर काळकर यांनी विस्तार आणि गुणवत्तेसह स. प. ला ‘विश्वविद्यालय’ करण्याचे ध्येय जाहीर केले..प्राचार्य डॉ. मोहरील यांनी प्रास्ताविक केले. ऋग्वेदा इनामदार व मोक्षदा जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले, तर उपप्राचार्य प्रा. विद्या अवचट यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.