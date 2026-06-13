Sanjay Raut : कार्यकर्ते टिकवायचे असतील तर निर्भयपणे बोला

पुणे - ‘देशात कोण गुन्हेगार आणि कोणाच्या मागे तपास यंत्रणा लावायच्या, हे राजकीय पातळीवर ठरत असल्याचे चित्र आहे. मोठमोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांतील आरोपींवर कारवाई होत नाही; मात्र विरोधी भूमिका घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अडचणीत आणले जाते..पुढील पिढी वाचवायची असेल, कार्यकर्ते घडवायचे असतील तर आपल्याला निर्भयपणे बोलावेच लागेल.’ असे प्रतिपादन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केले.कै. धनंजय थोरात स्मृती प्रतिष्ठानतर्फे कै. धनंजय थोरात आदर्श कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी नामदेव भोसले, मुश्ताक पटेल आणि डॉ. सलील कुलकर्णी यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मोहन जोशी होते, निवृत्त अपर पोलिस महासंचालक अशोक धिवरे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार, कवी रामदास फुटाणे, ज्येष्ठ पत्रकार पराग करंदीकर, युवराज शहा आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुधीर गाडगीळ यांनी केले..राऊत म्हणाले, ‘धनंजय थोरात हे कोणत्याही आमिषाला बळी न पडणारे कार्यकर्ते होते. आज मात्र मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर पदांची आमिष दाखवून पक्षांतर घडविले जात आहे. कार्यकर्त्यांची विचारनिष्ठा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांनी घडविलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी सत्तेच्या प्रवाहात मार्ग बदलला. उपेक्षित समाजातील कार्यकर्त्यांचा गौरव करणे हीच धनंजय थोरात यांना खरी श्रद्धांजली आहे..अशोक धिवरे यांनी धनंजय थोरात यांच्या कार्यकर्तेपणाचा गौरव केला. ‘‘पूर्वीचे कार्यकर्ते आणि आताचे कार्यकर्ते यांची तुलना झाली पाहिजे. पूर्वी नेते आणि कार्यकर्ते यांचे नाते जिव्हाळ्याचे होते. कार्यकर्ते हे केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम होते. त्या परंपरेचे जतन करणे आवश्यक आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद धार्मिक राष्ट्रवाद हे शिगेला गेले तर हे राष्ट्र राहील की नाही, याचा विचार करावा..राम मंदिरात चोरी होऊनही काहीच वाटत नाहीसंजय राऊत यांनी भाजपच्या राजकारणावर टीका करताना रामाच्या मंदिराच्या दानपेटीतील ५ कोटी चोरीला गेला त्यावरून भाजपवर निशाणा साधला. पाच कोटी रुपये चोरीला जाऊनही कोणीही बोलायला तयार नाहीत, बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह पैसे चोरणाऱ्याचे नाव घेतले तर जीव जाईल असे सांगत आहेत. भाजपचे नेते जय श्रीरामच्या घोषणा देत आहेत. पण ते जिथे दिसतील तेथे प्रश्न चोरीवरून विचारा, असे राऊत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.