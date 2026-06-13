पुणे

Sanjay Raut : कार्यकर्ते टिकवायचे असतील तर निर्भयपणे बोला

देशात कोण गुन्हेगार आणि कोणाच्या मागे तपास यंत्रणा लावायच्या, हे राजकीय पातळीवर ठरत असल्याचे चित्र आहे.
Sanjay Raut
Sanjay Raut sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - ‘देशात कोण गुन्हेगार आणि कोणाच्या मागे तपास यंत्रणा लावायच्या, हे राजकीय पातळीवर ठरत असल्याचे चित्र आहे. मोठमोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांतील आरोपींवर कारवाई होत नाही; मात्र विरोधी भूमिका घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अडचणीत आणले जाते.

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Sanjay Raut
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