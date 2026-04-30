Raj Thackeray : जिथे जाल तिथे मराठीतच बोला; राज ठाकरे यांनी मांडला 'स्वप्नातील महाराष्ट्र'

पुणे - 'आपल्या पूर्वजांनी हा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी खूप खस्ता खाल्ल्या आहेत. पण त्यांना जातीपातीत अडकवून ठेवले आहे. बाहेरचे महाराज महाराष्ट्रात येऊन चुकीची माहिती देऊन वाद पेटवत आहेत. हे सगळं वाटोळ करायला महाराष्ट्रातील राजकारणी जबाबदार आहेत, अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली..आपल्यातील कडवटपणा कमी होत असल्याने परप्रांतीयांची हिंमत वाढत आहे. त्यामुळे यापुढे तुम्ही जिथे कुठे जाल, कोणाशीही बोलत असाल तर फक्त मराठीतच बोला, हा माझ्या स्वप्नातील महाराष्ट्र आहे, असे आवाहन करत महाराष्ट्रदिनाच्या पूर्वसंधेला मराठी अस्मितेचा हुंकार भरला.वकृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेच्या १५१ व्या सत्रात 'माझ्या मनातील महाराष्ट्र आणि मराठी अस्मिता' या विषयावर ठाकरे बोलत होते. यावेळी सभेचे अध्यक्ष डॉ. रोहित टिळक व्यासपीठावर उपस्थित होते. सुमारे २५ वर्षांनंतर ठाकरे पुन्हा एकदा या व्याख्यानमालेच्या व्यासपीठावरून बोलत होते..राज ठाकरे यांनी 'लाव रे तो व्हिडिओ म्हणत त्यांच्या सभा रंगवल्या होत्या. पण आज त्यांनी मराठी माणसांचे कर्तृत्व सादरीकरणातून दाखवत महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेची जाणीव व्याख्यानातून करून दिली. यावेळी ते म्हणाले, "महाराष्ट्राची संत परंपरा अतुलनीय आहे. संतांनी मराठी माणसांची वैचारिक मशागत केली. त्यातून जातिवाद दूर केला.या संत परंपरेमुळेच महाराष्ट्रातील महिला सुरक्षीत असून, त्यांच्याकडे कोणी वाकड्या नजरेने पाहत नाही. याच करणामुळे अन्य राज्यातील लोक इथे स्थायिक होत आहेत. ही खरी आपली खरी ओळख असली तरी आपल्या देखत राज्याची भाषा बदलली जात आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे महाराष्ट्रासाठी काम करण्याऐवजी विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी सिलेंडर देतात. तेव्हा आपण गप्प बसतो, म्हणूनच त्यांची हिंमत वाढत आहे..आपली लोक मोठे करण पाप वाटतंसंयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई असली पाहिजे या कारणासाठी चिंतामणराव देशमुख यांनी पंडित नेहरूंकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. रघुनाथ माशेलकर, लक्ष्मीकांत कुडाळकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी यांच्यासह राजकारण, समाजकारण, साहित्य, कला, उद्योग, विज्ञान यासह सर्वच क्षेत्रात मराठी माणसाने पराक्रम गाजवले. पण आपल्याला स्मरण होत नाही. आपल्या लोकांना मोठे करणे हे पाप वाटत, अशी खंत ठाकरे यांनी व्यक्त केले..राज ठाकरे म्हणाले...- आपण महापुरुष आणि कलाकारांची जात शोधण्यात व्यस्त आहोत.- मराठी माणासाइतका विभागलेला माणूस भूतलावर नाही- आजचा तरुण आयपीएल, ओटीटी आणि इंस्टाग्राममध्ये अडकल्याने मूळ काय आहे हे विसरत आहे.- मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, पण १५० वर्षा जुन्या हिंदी भाषेच्या सक्तीसाठी आपण लढत आहोत.- ओबेरॉयचे नाव 'ट्रायडंट' झालेले लक्षात राहते, पण 'बॉम्बे'चे 'मुंबई' झालेले लक्षात राहत नाही. म्हणून आम्हाला आक्रमक व्हावे लागते.