पुणे

Maharashtra Government : जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी राज्य सरकारची विशेष मोहीम; ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’

Backward Class Students : मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या विशेष जात प्रमाणपत्र पडताळणी मोहीम अंतर्गत अर्ज ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन व जिल्हा समितीकडे सादर करावेत.
Maharashtra Government

Maharashtra Government

Sakal

सकाळ वृत्तसेवाराजकुमार भीतकर/विनोद कोपरकर
Updated on

पुणे : राज्य सरकारमार्फत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ या कालावधीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात (२०२५-२६) बारावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या तसेच बारावी उत्तीर्ण होऊन वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी, कृषी, आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमास

Loading content, please wait...
Mahatma Gandhi
education
student
Maharashtra Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com