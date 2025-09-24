पुणे

Pune News : गृह सोसायट्यांसाठी विशेष अभियान; मानीव अभिहस्तांतरासाठी २७ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान मोहीम

Housing Cooperative Society : पुणे शहरातील सहकारी गृहरचना संस्थांसाठी २७ ते ३० सप्टेंबर विशेष ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ पूर्व तपासणी अभियान राबविण्यात येणार आहे.
Housing Cooperative Society

Housing Cooperative Society

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा


पुणे : सहकारी गृहरचना संस्थांसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने ‘मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणे, अभिनिर्णय पूर्व तपासणी’ हे विशेष अभियान सुरू करण्यात आले आहे. २७ ते ३० सप्टेंबर या कालवधीत हे अभियान राबविले जाणार आहे.

pune
Development
Cooperative Societies
Government

