पुणे

Manchar Accident : मंचर शहरात भरधाव कारची धडक; तरुणी हवेत उडून गंभीर जखमी, अपघाताचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद

परीक्षेसाठी पायी जात असलेल्या तरुणीला भरधाव कारने जोरदार धडक दिली.
car accident

car accident

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाकडे परीक्षेसाठी पायी जात असलेल्या तरुणीला भरधाव कारने जोरदार धडक दिली. या अपघातात ऋतुजा चंद्रकांत पारधी (वय १९, रा. पिंपळगाव-खडकी) गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर मंचर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
crime
accident
car
manchar
CCTV Camera
young girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com