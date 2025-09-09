Pune University : विद्यापीठाच्या आदेशाची अवहेलना; वार्षिक अहवालासाठी १६ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे विद्याविषयक, संशोधन आणि विकासविषयक अन्य कार्यक्रम समाविष्ट असलेला वार्षिक अहवाल दरवर्षी तयार करण्यात येतो. त्यासंबंधी संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांकडून माहिती मागविली जाते. परंतु, सातत्याने मुदतवाढ देऊनही काही महाविद्यालयांनी माहिती न पाठविल्याने पुन्हा १६ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची नामुष्की ओढावली आहे..महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६, कलम १३६ मधील तरतुदीनुसार विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर दिलेल्या कालावधीत सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार विद्यापीठाकडून संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्थांचे विद्याविषयक, संशोधन आणि विकासविषयक अन्य कार्यक्रम समाविष्ट असलेला वार्षिक अहवाल दरवर्षी मागविण्यात येतो..Pune News : अनावश्यक खर्च टाळून रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण; जनवाडी यंग सर्कल ट्रस्टतर्फे विधायक उपक्रम; नागरिकांना मोफत सुविधा.या अहवालातील समाविष्ट माहितीचा उपयोग राज्यस्तरावर विविध धोरणात्मक निर्णयासाठी केला जातो.विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालासाठी ऑनलाइन पद्धतीने माहिती सादर करण्यासाठी ४ जुलै ते १४ ऑगस्ट अशी मुदत दिली होती. त्यानंतर ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यानंतरही माहिती सादर न झाल्याने विद्यापीठाने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे..माहितीची पूर्तता दिलेल्या मुदतीत न झाल्यास शासन आणि विद्यापीठ यांच्याकडून विविध योजनेअंतर्गत मिळणारे अर्थसाहाय्य, सवलती, पुरस्कार आणि इतर लाभ प्रलंबित ठेवण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. याशिवाय, यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही.- डॉ. वैशाली साकोरे, उपकुलसचिव, नियोजन व विकास विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.