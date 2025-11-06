Pune University : पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक भरतीला अखेर 'मुहूर्त' १११ पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी ८ नोव्हेंबरपासून मुदत

पुणे : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्राध्यापक भरतीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी ८ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. .सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागांमधील शासनमान्य प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त असलेल्या एकूण १११ प्राध्यापकांच्या भरतीकरिता १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली..दरम्यान, ‘विद्यापीठाच्या रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीला गती’ या संदर्भातील वृत्त ‘सकाळ’ने बुधवारी प्रकाशित केले होते. त्यानंतर विद्यापीठाने गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या प्रक्रियेबाबत शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केलेल्या उमेदवारांना अर्जाची प्रत व संबंधित कागदपत्रे प्रशासन शिक्षक कक्षाकडे सादर करण्यासाठी १२ डिसेंबरच्या सायंकाळी सहा वाजेपर्यंतचा कालावधी दिला आहे..Nashik Crime : भाजप नेत्याच्या समर्थकावर खंडणीचा दुसरा गुन्हा; 'श्रमिक सेना' पदाधिकारी भगवंत पाठक फरारी.विद्यापीठाने ३० डिसेंबर २०२३ आणि १३ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी काढलेल्या जाहिरातीनुसार, अर्ज केलेल्या उमेदवारांनाही त्यांच्या यापूर्वी केलेल्या अर्जात बदल किंवा सुधारणा करता येऊ शकतात. तसेच, या मुदतीत नवीन उमेदवारांनादेखील भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीचे सविस्तर शुद्धिपत्रक विद्यापीठाच्या ‘admin.unipune.ac.in/recruitment’ या संकेतस्थळावर शुक्रवारी (ता. ७) प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या यापूर्वी केलेल्या अर्जात बदल किंवा सुधारणा या कालावधीत करता येणार आहे, तसेच प्राध्यापक भरतीस इच्छुक असणाऱ्या नवीन उमेदवारांनादेखील भरतीसाठी नव्याने अर्ज करता येणार आहे.- डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.रिक्त जागांचा तपशीलपदाचे नाव पद संख्यासहाय्यक प्राध्यापक ४७सहयोगी प्राध्यापक ३२प्राध्यापक ३२एकूण १११.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.