पुणे

Pune University : पुणे विद्यापीठात प्राध्यापक भरतीला अखेर 'मुहूर्त' १११ पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी ८ नोव्हेंबरपासून मुदत

Savitribai Phule Pune University Faculty Recruitment : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील रखडलेल्या १११ प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, ८ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
Savitribai Phule Pune University Faculty Recruitment

Savitribai Phule Pune University Faculty Recruitment

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्राध्यापक भरतीसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठी ८ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
education
Recruitment
Pune University
savitribai phule pune university
Pune University exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com