Pune University : शिष्यवृत्ती अर्जांची तत्काळ पडताळणी करा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा आदेश; १० हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित

पुणे : विद्यार्थ्यांचे विविध शिष्यवृत्तींचे जवळपास दहा हजारांहून अधिक अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती योजनेकरिता विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी महाविद्यालय स्तरावरून तातडीने करावी. महाविद्यालय स्तरावरील अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असा आदेश विद्यापीठाने दिला..महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती योजनेकरिता विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी महाविद्यालय स्तरावरून करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे वेळोवेळी सूचना दिल्या आहेत. मात्र, तरीही काही महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर विविध तांत्रिक अडचणी काढून प्रलंबित ठेवले आहेत. डीबीटीच्या डॅशबोर्ड अहवालानुसार ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत पुणे विभागांतर्गत महाविद्यालये, विद्यापीठ आणि संस्था स्तरावर दहा हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत. .महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांची महाविद्यालयाच्या स्तरावरून पडताळणी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या हप्त्याचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज महाविद्यालयाच्या स्तरावरून तत्काळ पडताळणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत, याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रवेश विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. मुंजाजी रासवे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. यासाठी महाविद्यालयाने घेतलेल्या कॅम्पचा सविस्तर अहवाल उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे पाठविण्यात यावा, असेही डॉ. रासवे यांनी स्पष्ट केले आहे..'शून्य अर्ज प्रलंबित करणे आवश्यक'महाडीबीटी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांवर रोजच्या रोज कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या हप्त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांच्या संख्येनुसार सर्व महाविद्यालये, संस्था, विद्यापीठे यांनी दुसऱ्या हप्त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित शिष्यवृत्ती अर्जांची तत्काळ स्क्रूटनी करून शून्य प्रलंबित करणे आवश्यक आहे, अशा सूचना उच्च शिक्षण पुणे विभागाचे सहसंचालक डॉ. अशोक उबाळे यांनी दिल्या आहेत.