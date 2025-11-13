Pune University : पुणे विद्यापीठाच्या मुद्रणालयाचा अमृतमहोत्सव! लवकरच येणार 'डिजिटल प्रिंटर'; कृष्णधवलऐवजी रंगीत छपाईची सेवा

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अलीकडेच अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे केले आहे. आता त्यानंतर विद्यापीठाचे मुद्रणालय गुरुवारी (ता. १३) अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. येत्या काळात मुद्रणालयातर्फे छपाईतील नव्या घडामोडींशी सुसंगत अशी आधुनिक छपाई यंत्रणा (प्रिंट) खरेदी करणार आहे. सध्या पारंपरिक छपाई केली जाते. यापुढे आधुनिक छपाईची सेवा पुरविली जाणार आहे..बॅरिस्टर मुकुंद जयकर यांच्या पुढाकाराने तत्कालीन पुणे विद्यापीठाची स्थापना १९४९ मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच १९५० मध्ये विद्यापीठाचे मुद्रणालयही सुरू करण्यात आले. मुद्रणालयातर्फे मराठी, इंग्रजी, हिंदी भाषेतील पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. या मुद्रणालयासाठी नव्याने डिजिटल प्रिंटर खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, प्रिंटर खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत मुद्रणालयात कृष्णधवल छपाई करण्यात येत होती. आता आगामी काळात रंगीत छपाईसह लॅमिनेटेड यांसह आधुनिक छपाई करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे विद्यापीठ मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक डॉ. दत्तात्रय कुटे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. .Sangamner Crime:'अवैध गुटखा निर्मिती विक्री करणाऱ्यास अटक'; छाप्यात २ लाख २८ हजाराचा मुद्देमाल पोलिसांनी केला जप्त.विद्यापीठाच्या मुद्रणालयातर्फे प्रा. त्र्यं. शं. शेजवलकर यांचे ‘पेशवे निजाम संबंध १८ वे शतक’, प्रा. द. बा. डिकसळकर यांचे ‘महाराष्ट्राचा प्राचीन इतिहास आणि संस्कृती’, शं. गो. तुळपुळे यांचे ‘प्राचीन मराठी कोरीव लेख’ अशा पुस्तकांसह अलीकडील काळात विश्वनाथ शिंदे यांचे ‘महात्मा फुले यांचे वारसदार’, नरेंद्र पाटील यांचे ‘बेळगाव परिसरातील सत्यशोधक चळवळ’, शांताबाई बनकर यांचे ‘समाजभूषण कै. सौ. सावित्रीबाई जोतिराव फुले यांचे अल्पचरित्र’ अशी काही पुस्तके प्रकाशित केली आहेत..अभ्यासक, संशोधक, विद्यार्थी, वाचनप्रेमींसाठी विद्यापीठ मुद्रणालयाने २५ दुर्मीळ पुस्तके उपलब्ध केली आहेत. या पुस्तकांना चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. पुस्तक खरेदीसाठी ऑनलाइन व्यवस्थादेखील केली आहे. विद्यापीठातील प्राध्यापकांची पुस्तके मुद्रणालयाद्वारे प्रकाशित करण्यात येत आहेत.- डॉ. दत्तात्रय कुटे, व्यवस्थापक, मुद्रणालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.