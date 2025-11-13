पुणे

Pune University : पुणे विद्यापीठाच्या मुद्रणालयाचा अमृतमहोत्सव! लवकरच येणार 'डिजिटल प्रिंटर'; कृष्णधवलऐवजी रंगीत छपाईची सेवा

SPPU Press Celebrates Platinum Jubilee : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे मुद्रणालय गुरुवारी (ता. १३) आपला अमृतमहोत्सव साजरा करत असून, येत्या काळात मुद्रणालयाचे आधुनिकीकरण करून डिजिटल प्रिंटरच्या माध्यमातून रंगीत आणि लॅमिनेटेड अशा आधुनिक छपाईची सेवा पुरवली जाणार आहे.
SPPU Press Celebrates Platinum Jubilee

SPPU Press Celebrates Platinum Jubilee

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अलीकडेच अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे केले आहे. आता त्यानंतर विद्यापीठाचे मुद्रणालय गुरुवारी (ता. १३) अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. येत्या काळात मुद्रणालयातर्फे छपाईतील नव्या घडामोडींशी सुसंगत अशी आधुनिक छपाई यंत्रणा (प्रिंट) खरेदी करणार आहे. सध्या पारंपरिक छपाई केली जाते. यापुढे आधुनिक छपाईची सेवा पुरविली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
marathi
SPPU
Book
University
digital

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com