Pune SRA News: ‘एसआरए’चा निर्णय! झोपडपट्ट्यांचे आता हायटेक सर्वेक्षण; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये थ्री-डी मॅपिंग

पुणे : पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचे 'जीआयएस' मॅपिंग आणि बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला आहे. यामुळे दोन्ही शहरांतील झोपडपट्ट्यांचे क्षेत्र आणि रहिवाशांची अचूक माहिती संकलित होऊन पुनर्वसन योजनांना गती मिळणार आहे..पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्या ५५७ झोपडपट्ट्या आहेत. मात्र, महापालिका हद्दीत ३४ गावांचा समावेश झाल्याने 'एसआरए'ची व्याप्ती वाढली आहे. या वाढीव हद्दीसह सर्व झोपडपट्ट्यांची निश्चित संख्या आणि सीमा ठरवण्यासाठी प्राधिकरणाने हे पाऊल उचलले आहे.'जीआयएस' मॅपिंगचे काम शासनाच्या 'एमआर-सॅक' संस्थेला दिले जाणार असून, बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे..या प्रकल्पात ड्रोनद्वारे झोपडपट्ट्यांचे 'थ्री-डी' मॅपिंग केले जाईल. प्रत्येक झोपडीला स्वतंत्र क्रमांक देऊन रहिवाशांचे फोटो आणि बायोमेट्रिक ठसे घेतले जातील. कागदपत्रांच्या पडताळणीसह झोपडीधारकांचा अचूक डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. लक्ष्मीनगर येथील प्रायोगिक प्रकल्पाच्या यशानंतर आता संपूर्ण शहरात ही मोहीम राबवली जात आहे..ठळक वैशिष्ट्येपुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचे जीआयएस मॅपिंग होणारप्रत्येक झोपडीला मिळणार स्वतंत्र ओळख क्रमांकड्रोनच्या साहाय्याने झोपडपट्ट्यांची हद्द निश्चित करणाररहिवाशांचे बायोमेट्रिक ठसे आणि फोटो संकलित करणारपुनर्वसन योजनांमधील तांत्रिक अडचणी दूर होण्यास मदत.पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचे जीआयएस मॅपिंग आणि बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यातून झोपडीधारक आणि क्षेत्राची अचूक माहिती समोर येईल, ज्याचा फायदा भविष्यातील नियोजनासाठी होईल.- सतीश खडके, मुख्याधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण