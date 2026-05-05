SRPF exam controversy ८५ प्रश्न कॉपी पेस्ट! SRPF भरतीला स्थगिती, पोलीस उपमहानिरीक्षकांनी दिले चौकशीचे आदेश

85 Questions Copied Recruitment Process Halted राज्य राखीव पोलीस बलाच्या गट ५, दौंड भरती प्रक्रिया वादात अडकली होती. एका खासगी प्रकाशनाच्या सराव संचातील एकाच प्रश्नपत्रिकेतून तब्बल ८५ प्रश्न जसेच्या तसे विचारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. इतकंच नव्हे तर प्रश्नांची क्रमवारी आणि पर्यायसुद्धा तसेच होते. यावरून विद्यार्थ्यांसह पालकांनी संताप व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली होती. अखेर या भरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षकांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत..एसआरपीएफ गट क्रमांक ५ ची भरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी संस्थेच्या प्रकाशकाच्या प्रश्नसंचातील एका प्रश्नपत्रिकेतील तब्बल ८५ प्रश्न घेण्यात आले होते. या प्रकरणाची माहिती समोर येताच साम टीव्हीने यांसंदर्भात वृत्त दिलं होतं. एसआरपीएफच्या परीक्षेत ८५ प्रश्न कसे आले याची चौकशी करण्याची गरज असल्याचं वृत्त प्रसारीत झालं होतं. यानंतर आता पोलीस उपमहानिरीक्षकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसंच भरती स्थगित करण्यात आल्याची माहिती समोर येतेय. जसेच्या तसे ८५ प्रश्न कसे आले, कुणी घेतले याला जबाबदार कोण असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..भरती स्थगित केल्यानं उमेदवारांना पुन्हा एकदा परीक्षेला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. खासगी क्लासशी अधिकाऱ्यांचं साटं लोटं होतं का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. यातून काही आर्थिक व्यवहार झाला होता का अशीही शंका व्यक्त केली जातेय. चौकशीतून याबाबत सत्य समोर येईल अशी अपेक्षा केली जातेय..दरम्यान, पुस्तकाच्या संपादकांनी आमचा याच्याशी संबंध नाही असं म्हटलंय. अनेकांनी आम्हाला फोन करून तुमच्या प्रश्नसंचामुळे फायदा झाल्याचं म्हटलं. प्रश्न तसेच होते याचा अर्थ असा नाही की यात काही घोटाळा आहे अशी प्रतिक्रिया संपादकांनी दिलीय.