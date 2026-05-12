पुणे

SSC Exam Result : चास येथील रायकर आजींनी वयाच्या ६५ व्या वर्षी मिळविले यश

Manik Raikar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
महाळुंगे पडवळ - ‘शिक्षणाला वयाचे बंधन नसते’ हे चास (ता. आंबेगाव) येथील ६५ वर्षीय माणिक राजाराम रायकर यांनी सिद्ध केले आहे. घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळून त्यांनी वयाच्या या टप्प्यावर दहावीच्या परीक्षेत ५९ टक्के गुण मिळवून घवघवीत यश संपादन केले.

