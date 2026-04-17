SSC Result: दहावीच्या निकालाचीच ‘परीक्षा’; राज्य मंडळाला मिळेना मुहूर्त, ‘सीबीएसई’पेक्षा विद्यार्थी कमी असूनही विलंब!

पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावीचा निकाल बुधवारी जाहीर केल्यानंतर आता राज्यातील लाखो विद्यार्थी-पालकांचे लक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या निकालाकडे लागले आहे. राज्य मंडळापेक्षा विद्यार्थ्यांची संख्या दुप्पट असतानाहीदेखील अवघ्या ३५ दिवसांत 'सीबीएसई'ला दहावीचा निकाल लावणे शक्य झाले. याच पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाच्या निकाल प्रक्रियेतील विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यातील २३ हजार ६८३ शाळांमधून १६ लाख १५ हजार ४८९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दहावीची परीक्षा संपून शुक्रवारी (ता. १७) ३० दिवस होत आहेत. 'सीबीएसई'च्या विद्यार्थ्यांची संख्या या तुलनेत अधिक आहे. तरीदेखील अवघ्या ३६ दिवसांत निकाल लावणे शक्य होते. .मग, राज्य मंडळाला ते शक्य का होत नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संदर्भात राज्य मंडळाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी, सचिव डॉ. दीपक माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीचा निकाल ३५ दिवसांत जाहीर केला आहे. राज्य मंडळ यातून कधी बोध घेणार? 'सीबीएसई'च्या तुलनेत राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे. तरीदेखील ३५ ते ४० दिवसांत निकाल लावणे राज्य मंडळाला का शक्य होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.- डॉ. श्रीराम गीत, करिअर समुपदेशक..दहावीच्या परीक्षेतील आकडेवारीतपशील सीबीएसई एसएससीशाळा २७,३३९ २३,६८३नोंदणी केलेले विद्यार्थी २४,८३,४७९ १६,१५,४८९परीक्षा केंद्र ८,०७४ ५,१११परीक्षेचा कालावधी १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च