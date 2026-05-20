Narayangaon ST Stop: एसटी बस थांबा वादामुळे नारायणगाव-मंचर विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय; मोफत प्रवास योजनेवर पाणी

नारायणगाव : नारायणगाव बसस्थानकातून मंचर कडे जाणाऱ्या व मंचर बसस्थानकातून नारायणगावकडे येणाऱ्या एस.टी बस नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्र ( शेळी फार्म) येथील बस थांबा येथे थांबत नसल्याने येथील ग्रामोन्नती मंडळ संचलित कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात तसेच कृषी व्यवस्थापन महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी व विद्यार्थिनींची गैरसोय होत आहे. .सध्या महाविद्यालयाच्या परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना खाजगी वाहनाने महाविद्यालयात ये जा करावी लागत आहेत. एसटी बसने आल्यास नारायणगाव बस स्थानक ते महाविद्यालय दरम्यान ऐन उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांना उन्हाचे चटके सहन करत सुमारे एक किलोमीटर पायपीट करावी लागत आहे.कृषी विज्ञान केंद्र ( शेळी फार्म) येथील बस थांब्यावर एसटी बस थांबाव्यात अशी मागणी मंचर, कळंब परिसरातील विद्यार्थ्यांनी केली आहे..या बाबत मंचर परिसरातील सृष्टी थोरात, श्रावणी तांबडे, साक्षी चिखले, वैष्णवी लोंढे म्हणाल्या आम्ही नारायणगाव येथील महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहोत. या मुळे आम्हाला रोज एसटीने प्रवास करावा लागतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत मोफत प्रवास पास सुविधा सुरू केली आहे. मात्र नारायणगाव बसस्थानकातून मंचर कडे जाणाऱ्या व मंचर बसस्थानकातून नारायणगावकडे येणाऱ्या एस.टी बस नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्र ( शेळी फार्म) येथील बस थांबा येथे थांबत नाहीत..यामुळे मोफत पास सेवेचा लाभ आम्हाला घेता येत नाही. शिवाय रोज खाजगी वाहनाने प्रवास करावा लागतो. खाजगी प्रवासी वाहने वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने नारायणगाव बस स्थानक व मंचर बस स्थानकाच्या जवळ असलेल्या महामार्गावर खाजगी वाहनाची अर्धा ते एक तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. खाजगी वाहनातून धोकादायक पद्धतीने असुरक्धित प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे आमचा वेळ व पैसे खर्च होत असून पालकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. तांबडे मळा येथील श्रावणी तांबडे म्हणाली सध्या महाविद्यालयाच्या परीक्षा सुरू आहेत. दुपारी दोन ते चार दरम्यान पेपर असतो. बस कृषी विज्ञान केंद्र थांबा येथे थांबत नसल्याने व खाजगी वाहनाचा प्रवास करावा लागत असल्याने घरातून सकाळी दहा वाजता निघावे लागत आहे. ऐन परीक्षेच्या काळात सुमारे वीस मिनिटांच्या प्रवासासाठी दोन ते तीन तास वेळ वाया जात आहे. शिवाय उन्हाळ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे..डॉ.आनंद कुलकर्णी ( प्राचार्य कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव): नारायणगाव व मंचर आगाराशी याबाबत यापूर्वी पत्र्यावर केला आहे. मात्र कार्यवाही झाली नाही. यामुळे मागील वर्षभर विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे..वसंत आरगडे( आगार प्रमुख नारायणगाव): याबाबत नारायणगाव व मंचर येथील वाहतूक नियंत्रक यांच्याशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी व कृषी विज्ञान केंद्र येथील थांबा येथे बस थांबवण्यासाठी सूचना केल्या जातील.