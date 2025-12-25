Pune Christmas Celebration: सेंट मॅथ्युज मराठी चर्चमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल

पुणे : शहरातील एक महत्त्वाचा धार्मिक व ऐतिहासिक ठेवा म्हणून ओळखले जाणारे कॅम्प भागातील सेंट मॅथ्युज मराठी चर्च सज्ज झाले असून, प्रभू येशू ख्रिस्तांचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी चर्चमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे..चर्चवर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली असून, नाताळच्या पूर्वसंध्येला चर्चमध्ये मध्यरात्री विशेष प्रार्थना घेण्यात आली, त्यामध्ये प्रेम, करुणा आणि बंधुभावाचा संदेश देण्यात आला. याप्रसंगी बहुसंख्येने समाजबांधव उपस्थित होते..अप्पाजी बायाजी यार्दी हे सेंट मॅथ्युज मराठी चर्चचे पहिले याजक होते. प्रभू येशूंच्या संदेशाचा प्रसार करण्यासाठी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सरकारी नोकरीची संधी असूनही यार्दी यांनी ती नाकारून स्वतःला पूर्णपणे सेवेस समर्पित केले. ४ मार्च १८५५ रोजी त्यांना डिकनपद प्राप्त झाले, तर १८६१ मध्ये त्यांना आचार्यपदाची दीक्षा देण्यात आली. पुढे १८८८ मध्ये सेंट मॅथ्युज मराठी चर्चचे आचार्य म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली..पुण्यात विविध भागांतून स्थायिक झालेल्या मराठी ख्रिस्ती बांधवांना एकत्र आणून स्वतंत्र मराठी चर्च उभारावे, अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. त्या काळात सेंट पॉल चर्चमध्ये मराठी व तमीळ भाषेत उपासना होत असे. त्यानंतर ही मंडळी सायप्रस लॉज येथे नियमित उपासना करू लागली..मात्र, स्वतंत्र मंदिराची आवश्यकता जाणवत असल्याने अप्पाजी यार्दी यांनी मराठी भाषकांना एकत्र करून चर्च उभारण्याचा संकल्प केला. वेस्ली रोड क्रमांक १९ (आताचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता) येथील जागा डेव्हिड ससून यांच्याकडून २,५०० रुपयांना खरेदी करण्यात आली. या चर्चचे नाव ‘सेंट मॅथ्युज चर्च’ असे निश्चित करण्यात आले..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .चर्चच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम २३ मार्च १८९३ रोजी पार पडला. पायाभरणीचा दगड तत्कालीन बिशप मिलन यांच्या पत्नीने बसविला, तर संपूर्ण उपासना बिशप मिलन यांनी मराठी भाषेत पार पाडली. चर्चच्या बांधकामाचे अभियंता मि. रेनॉल्ड होते. सुमारे सात हजार रुपये खर्च करून हे चर्च उभारण्यात आले. या चर्चमध्ये १५० ते २०० भाविक बसण्याची व्यवस्था असून, ५२ फूट लांबी ही या चर्चची विशेष ओळख आहे. सेंट मॅथ्युज मराठी चर्च आजही पुण्यातील एक महत्त्वाचा धार्मिक व ऐतिहासिक ठेवा म्हणून ओळखले जाते. सध्या चर्च कमिटीचे पदाधिकारी म्हणून प्रेस बिटर इनचार्ज रेव्ह. अभिषेक पारकर, सचिव नितीन खंडागळे, डिकन (पुणे धर्मप्रांत) रेव्ह. डी. आशिष भारशंकर, खजिनदार संजय खंडागळे आणि चर्च ले लिडर डॉ. संजय साठे हे जबाबदारी सांभाळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.