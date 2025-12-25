पुणे

Pune Christmas Celebration: सेंट मॅथ्युज मराठी चर्चमध्ये धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल

St Matthew’s Marathi Church: पुण्यातील ऐतिहासिक सेंट मॅथ्युज मराठी चर्चमध्ये नाताळ सण भक्तिभावाने साजरा. मराठी ख्रिस्ती वारसा, धार्मिक परंपरा आणि ऐतिहासिक चर्चचा गौरव.
पुणे : शहरातील एक महत्त्वाचा धार्मिक व ऐतिहासिक ठेवा म्हणून ओळखले जाणारे कॅम्प भागातील सेंट मॅथ्युज मराठी चर्च सज्ज झाले असून, प्रभू येशू ख्रिस्तांचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी चर्चमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

