पुणे

मोरे आणि जांगडा महिला आयोगासमोर हजेर

मोरे आणि जांगडा महिला आयोगासमोर हजेर
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. २२ ः स्टॅंडअप् कॉमेडियन प्रणित मोरे आणि त्याच्या कार्यक्रमात सामील होत महिलांची टिंगल उडवणाऱ्या हिमांशू जांगडा यांनी सोमवारी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या मुख्यालयात हजर राहत बाजू मांडली. जांगडा याने त्याच्या मैत्रिणीबद्दल लज्जास्पद वक्तव्य केले होते. समाज माध्यमांवर या वक्तव्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. दरम्यान अन्य एका प्रकरणात आरोप झालेल्या स्टॅंन्डअप् कॉमेडियन मधूर विरली यानेही आयोगासमोर हजेरी लावली.

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