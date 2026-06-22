पुणे

Parth Pawar : दौंड - पुणे लोकल सुरू करा; खासदार पार्थ पवार यांची मागणी

केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे राज्यसभेचे खासदार पार्थ पवार यांनी इलेक्ट्रिक लोकल सेवा आणि प्रवाशांच्या हिताच्या केल्या मागण्या.
MP Parth Pawar and Ashwini Vaishnav

MP Parth Pawar and Ashwini Vaishnav

sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड - दौंड-पुणे-दौंड लोहमार्गावर आवश्यक रेल्वे पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने प्रस्तावित दौंड-पुणे इलेक्ट्रिक लोकल (ईएमयू) सेवा प्राधान्यतत्वावर सुरू करण्याची मागणी राज्यसभेचे खासदार पार्थ अजित पवार यांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
Parth Pawar
pune
daund
Local Train