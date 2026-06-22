Parth Pawar : दौंड - पुणे लोकल सुरू करा; खासदार पार्थ पवार यांची मागणी

दौंड - दौंड-पुणे-दौंड लोहमार्गावर आवश्यक रेल्वे पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने प्रस्तावित दौंड-पुणे इलेक्ट्रिक लोकल (ईएमयू) सेवा प्राधान्यतत्वावर सुरू करण्याची मागणी राज्यसभेचे खासदार पार्थ अजित पवार यांनी केली आहे. .केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे राज्यसभेचे खासदार पार्थ पवार यांनी इलेक्ट्रिक लोकल सेवा आणि प्रवाशांच्या हिताच्या मागण्या केल्या आहेत. दौंड-पुणे-दौंड दरम्यान दररोज प्रवास करणारे विद्यार्थी, नोकरदार, महिला, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, व्यापारी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी रेल्वे सेवा एक अत्यावश्यक वाहतूक जीवनवाहिनी आहे. परंतु सध्याच्या डिझेल मल्टिपल यूनिट (डेमू) आणि डिझेल ईलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (डीईएमयू) सेवांच्या अपुऱ्या क्षमतेमुळे आणि मर्यादित कार्यप्रणालीमुळे प्रवाशांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे..दौंड - पुणे लोहमार्गावरील डेमू आणि डीईएमयूचा रेक अपुरा असल्याने दौंड सह पाटस, कडेठाण, केडगाव, खुटबाव, यवत, उरूळी कांचन, लोणी काळभोर, मांजरी बुद्रुक, हडपसर येथून पुण्याकडे जाणार्या प्रवाशांना अंग चोरत उभे राहून प्रवास करावा लागत आहे. प्रचंड गर्दीमुळे महिला प्रवाशांचे आतोनात हाल होत असताना लोहमार्ग पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाचे अधिकारी व अंमलदार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत..दौंड - पुणे - दौंड रेल्वे प्रवासाच्या दरम्यान प्रवासी गाड्यांना दररोज होणारी गर्दी, अनियमित सेवा, प्रवासातील विलंबामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसह अन्य प्रवाशांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रवाशांचे रोज होणारे हाल टाळण्यासाठी दौंड-पुणे-दौंड दरम्यानच्या डेमू आणि डीईएमयू सेवांचा आढावा घेत तातडीच्या उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली..या पट्ट्यातील वेगवान शहरीकरण आणि वाढत्या प्रवासीसंख्या विचारात घेऊन दौंड-पुणे दरम्यान इलेक्ट्रिक लोकल सेवा सुरू करण्याला प्राधान्य दिले जाणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रेल्वे संबंधी प्रलंबित मुद्दे कालमर्यादेत सोडविण्यासाठी संबंधित रेल्वे अधिकारी आणि स्थानिकांची बैठक आयोजित करण्याची मागणी खासदार पार्थ पवार यांनी केली आहे..खा. पार्थ पवार यांच्या दौंड रेल्वे जंक्शन संबंधी मागण्या -- दौंड जंक्शन स्थानकासाठी मंजूर विकास आराखड्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेणे.- दौंड जंक्शन स्थानकावर प्रवासी सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे.- दौंड स्थानकावरील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.- वाढती प्रवासी संख्या विचारात घेऊन नियोजन व अंमलबजावणी करणे.- रेल्वेच्या जागेत 'नमो उद्यान' करण्यासंबंधी दौंड नगरपालिकेच्या प्रस्तावास मंजूरी देणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.