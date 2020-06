ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सहकारी बँकेने घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे, यासाठी मुदत ठेवींवर एक टक्का जादा व्याजदर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितली आरोग्यासाठी पंचसूत्री; वाचा सविस्तर une/mp-dr-amol-kolhe-said-five-point-program-health-306643" target="_blank"> बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आयुष्यभर नोकरी करून सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या ठेव रकमेच्या व्याजावर उपजीविका भागवत आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता त्यांना राज्य बँकेतील त्यांच्या ठेवीवर प्रचलित दरापेक्षा 0.50 टक्के ऐवजी एक टक्का व्याजदर देण्याचा निर्णय राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाने घेतला आहे. इतर बँकांच्या तुलनेमध्ये राज्य सहकारी बँकेने अधिक व्याजदर दिला आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवर अधिक व्याज मिळून त्यांचे जीवनमान सुसह्य होण्यास मदत होईल, अशी माहिती राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा ज्या ज्येष्ठ व्यक्तींचे वय 60 वर्षे पूर्ण झाले आहे, त्यांच्यासह जास्त वय असलेल्या नागरिकांना राज्य बँकेच्या या सवलतीचा लाभ घेता येईल. रिझर्व बँकेच्या 12 मे रोजीच्या परिपत्रकानुसार सहकारी बँकांना ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या ठेवींसाठी प्रचलित व्याजदरापेक्षा जादा व्याज दर देण्याची मुभा दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिक ही सुविधा संयुक्त नावानेही घेऊ शकतात. याकरिता मुदत ठेव पावतीवर ज्येष्ठ नागरिकांचे नाव प्रथम असणे आवश्यक आहे.

