Devendra Fadnavis : राज्य सहकारी बँकेच्या ‘सहकार संस्कृती’ दिनदर्शिकेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन!

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून 'सहकार संस्कृती' या विषयावर सन २०२६ साठी तयार करण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन बुधवारी (ता. १७) रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक माने आदी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिनदर्शिकेतील प्रत्येक महिन्याच्या पानावर सहकार संस्कृतीविषयी विविध मान्यवरांनी व्यक्त केलेली मते व भाष्य आवर्जून पाहिले. सध्या स्पर्धेचे युग असले, तरी सहकार संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन केल्यास सहकार क्षेत्र वेगाने विस्तारू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Pune Warje Accident: वारजे परिसरात 7-8 वाहनांचा विचित्र अपघात, नेमकं काय घडलं? | Sakal News .हीच संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून राज्य सहकारी बँकेने 'सहकार संस्कृती' या विषयावर ही दिनदर्शिका तयार केली आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या समारोपाचे औचित्य साधत तयार करण्यात आलेल्या या दिनदर्शिकेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सहकारी बँकेचे विशेष कौतुक केले. ''दिनदर्शिकेतील प्रत्येक पानावर दिलेले 'बोधवाक्य' प्रत्येक व्यक्तीने आत्मसात केल्यास सहकार क्षेत्र सुदृढ होण्यास फारसा कालावधी लागणार नाही, असे मत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.