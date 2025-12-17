पुणे

Devendra Fadnavis : राज्य सहकारी बँकेच्या ‘सहकार संस्कृती’ दिनदर्शिकेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन!

State Cooperative Bank : राज्य सहकारी बँकेकडून ‘सहकार संस्कृती’ या विषयावर सन २०२६ साठी तयार करण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. सहकार संस्कृती जतन केल्यास सहकार क्षेत्र वेगाने विस्तारू शकते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
Chief Minister Devendra Fadnavis Unveils Calendar

Chief Minister Devendra Fadnavis Unveils Calendar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून ‘सहकार संस्कृती’ या विषयावर सन २०२६ साठी तयार करण्यात आलेल्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन बुधवारी (ता. १७) रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, मुख्य महाव्यवस्थापक अशोक माने आदी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Banking
pune
Maharashtra State Cooperative Bank
Maharashtra News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com