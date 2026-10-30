Narayangaon Crime : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची जुन्नर व पारनेर तालुक्यात धडाकेबाज कारवाई; लाखो रुपये किमतीचा बनावट विदेशी मद्य साठा जप्त, तीन आरोपींना अटक

नारायणगाव - नारायणगाव विभागातील राज्य उत्पादन शुल्क पथकाने जुन्नर तालुक्यातील बांगरवाडी व पारनेर तालुक्यातील अळकुटी येथे छापा टाकून एकूण 11 लाख 55 हजार 360 रुपये किमतीचा बनावट विदेशी मद्य साठा जप्त केला आहे. याप्रकरणी तीन जणांना अटक केली आहे. आरोपींना जुन्नर न्यायालयाने 2 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे. अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगाव विभागाचे पोलीस निरीक्षक शरद जाधव,दुय्यम निरीक्षक सौरभ आवटे यांनी दिली..या प्रकरणी सचिन गणपत गाडगे (वय-40, रा. निमगांव सावा, ता. जुन्नर), ताहीर युसुफ शेख (वय-43, रा. निमगांव सावा, ता. जुन्नर), सागर रामदास बोरुडे (वय-27) रा. अळकुटी, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) अटक केली आहे. आरोपींवर महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेंद्र देशमुख,सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे,विभागीय उपआयुक्त सागर धोमकर, अधीक्षक रविकिरण कोले यांनी परराज्यातील मद्य व बनावट मद्यावर कारवाई करण्याच्या नुकतेच आदेश दिले होते..त्या नुसार गस्त पथकाची शोध मोहीम सुरू असताना राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगाव विभाग पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे आज (ता. 30) पोलीस निरीक्षक शरद जाधव,दुय्यम निरीक्षक सौरभ आवटे, समृद्धी निकम, जवान गणेश वाव्हळ, निलेश केदार, दिलीप केकरे, प्रियंका झांजरे, सुनील कोकणे यांच्या पथकाने आज पहाटे बेल्हे ग्रामपंचायत हद्दीतील बांगरवाडी येथे छापा टाकून 4 लाख 27 हजार 200 रुपये किमतीच्या 5 हजार 136 मद्याच्या सीलबंद बाटल्या जप्त करून आरोपींना अटक केली..आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यानंतर लगेचच पारनेर तालुक्यातील आळकुटी येथे छापा टाकून 7 लाख 28 हजार 160 रुपये किमतीच्या बनावट सील असलेल्या रॉयल स्टॅग व्हिस्की, इम्पिरियल ब्लू व्हिस्कीच्या 3 हजार 120 मद्याच्या बाटल्या जप्त केल्या. दोन्ही ठिकाणी केलेल्या कारवाईत एकूण 11 लाख 55 हजार 360 रुपये किमतीचा बनावट विदेशी मद्य साठा जप्त केला आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेंद्र देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..शरद जाधव (पोलीस निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगाव विभाग) - मागील आठ महिन्यात राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगाव विभागाने केलेली ही मोठी कारवाई आहे. जानेवारी महिन्यात मंचर (ता. आंबेगाव) येथे छापा टाकून सुमारे दहा लाख रुपये किमतीचा तर शिरोली (ता. जुन्नर) येथे छापा टाकून सुमारे दहा लाख रुपये किमतीचा बनावट मध्ये साठा जप्त केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.