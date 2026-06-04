पुणे

Narayangaon News : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शिरोली खुर्द येथे छापा टाकून बनावट विदेशी मद्यासह 4 लाख 54 हजार रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त; दोन जणांना अटक

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग पथकाने शिरोली खुर्द बनावट विदेशी मद्य तयार करणाऱ्या कारखान्यावर टाकला छापा.
State Excise Department Seizes Fake Foreign Liquor

State Excise Department Seizes Fake Foreign Liquor

sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव - राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगांव विभागाच्या पथकाने शिरोली खुर्द (ता. जुन्नर) येथे छापा टाकून बनावट विदेशी मद्याच्या 329 बाटल्या, बनावट बुचे, कॅप्स, मोटार असा 4 लाख 54 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून याप्रकरणी दोन जणांना अटक केली आहे. अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक शरद जाधव, दुय्यम निरीक्षक सौरभ आवटे यांनी दिली.

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