Narayangaon News : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शिरोली खुर्द येथे छापा टाकून बनावट विदेशी मद्यासह 4 लाख 54 हजार रुपयांचा मुद्देमाल केला जप्त; दोन जणांना अटक

नारायणगाव - राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगांव विभागाच्या पथकाने शिरोली खुर्द (ता. जुन्नर) येथे छापा टाकून बनावट विदेशी मद्याच्या 329 बाटल्या, बनावट बुचे, कॅप्स, मोटार असा 4 लाख 54 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून याप्रकरणी दोन जणांना अटक केली आहे. अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक शरद जाधव, दुय्यम निरीक्षक सौरभ आवटे यांनी दिली..या प्रकरणी गोविंद शंकर जाधव (रा. निरगुडे, ता. जुन्नर) याच्यासह भंगार व्यवसायिक रवींद्र शामराव माळी (रा. म्हाळुंगे पडवळ, ता. आंबेगाव) यांना अटक केली आहे. याबाबत दुय्यम निरीक्षक आवटे म्हणाले विदेशी बनावट मद्य तयार करून त्याची विक्री केली जात असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती..त्या नुसार मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे 30 मे 2026 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क नारायणगाव विभागाच्या वतीने जुन्नर-गणेशखिंड रस्त्यावर गणेशखिंड येथे सापळा लावण्यात आला होता. वाहनाची तपासणी करत असताना आरोपी गोविंद जाधव याच्या मोटारीत चंदिगढ राज्य निर्मित लेबल असलेल्या बनावट विदेशी मद्याचा साठा आढळून आला..त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता शिरोली खुर्द येथील एका घरात जाधव याने इम्पिरियल ब्लू व्हिस्की, रॉयल स्टॅग व्हिस्की, यु के नं. 1 व्हिस्की आदी प्रकारच्या बनावट विदेशी मद्याचा साठा करून ठेवल्याचे दिसून आले. या ठिकाणी रिकाम्या बाटल्या, बनावट बुचे, कॅप्स, लेबल आदि पॅकिंग साहित्य आढळून आले. जाधव हा नगर येथून बनावट विदेशी मद्य आणत असे. त्यानंतर भंगार व्यवसायाकडून रिकाम्या बाटल्या खरेदी करत असे. या बाटल्यांमध्ये मद्य भरून बनावट बुचे, लेबलिंग करून त्याची तो विक्री करत असल्याचे निष्पन्न झाले..या बाटल्याची तो कोठे विक्री करीत होता, यामध्ये अजून कोणाचा समावेश आहे. आदींचा तपास राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेंद्र देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त सागर धोमकर, अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. ही कारवाई निरीक्षक शरद जाधव, दुय्यम निरीक्षक सौरभ आवटे, समृद्धी निकम, सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक दयानंद माने, जवान सर्वश्री निलेश केदार, दिलीप केकरे, प्रियंका झांजरे, गणेश वाव्हळ यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.