Pune News : समाविष्ट २३ गावांचे अधिकार महापालिकेकडे; ‘पीएमआरडीए’तून गावे वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्याने २३ गावे प्राधिकरणाच्या हद्दीतून वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या गावातील बांधकाम परवानगीचे अधिकार नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेस देण्याबाबतचा आदेश नगरविकास खात्याचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांनी काढला आहे. त्यामुळे या गावांतील विकासाला आता चालना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..३० जून २०२१ च्या शासन आदेशानुसार पुणे महापालिकेच्या हद्दीत म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, वाघोलीसह एकूण २३ गावांचा समावेश करण्यात आला. परंतु या गावांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी १४ जुलै २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते..प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६(१) अन्वये या २३ गावांसह त्यांच्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिद्ध केला आणि नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. यावर सुनावणीची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली होती.दरम्यान, या प्रारूप विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयातील १५ जुलै २०२५ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाने आणि राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेला प्रारूप विकास आराखडा मागे घेण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाने सदरचा दावा निकाली काढला..'पीएमआरडीए'ने प्रारूप विकास आराखडा रद्द करत असल्याची अधिसूचना काढली. मध्यंतरी या गावांच्या भेटी दरम्यान दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या गावांचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी केली होती.त्यानंतर २३ गावांच्या विकासाचा प्रारूप आराखडा आता रद्दबातल ठरल्याने पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र लिहीत २३ गावांकरिता नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेला अधिकार देण्याची मागणी मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केली होती.ती मागणी अखेर मान्य झाली. त्यामुळे या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे एवढेच काम न राहता, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यापासूनचे अधिकार आता महापालिकेकडे आले आहेत..अधिकार मागण्यामागची भूमिकाही सर्व २३ गावे आता पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीचा भाग आहेत. त्यामुळे या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते विकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या आवश्यक सेवा-सुविधांची देखभाल आणि विकास कामे पुणे महापालिकेकडूनच करण्यात येत आहेत..गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाचे संपूर्ण अधिकार पुणे महानगरपालिकेला मिळणे आवश्यक आहे. हे अधिकार मिळाल्यास बांधकामास परवानगी देणे, विकसन शुल्क वसूल करणे आणि विकास आराखड्याचे नियोजन करणे पालिकेला शक्य होणार आहे.त्यामुळे राज्य सरकारने 'पीएमआरडीए'ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणारा १४ जुलै २०२१ रोजीचा शासन आदेश तातडीने रद्द करावा, असे महापालिकेचे म्हणणे होते. ते या निमित्ताने मान्य झाले आहे..या गावांचा समावेशम्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रूक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली..