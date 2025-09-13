पुणे

Agricultural News : एफआरपीच्या एकरकमी निर्णयासाठी राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात 'तारीख पे तारीख'

Sugarcane Farmers : सरकारनेच याचिका दाखल करूनही सर्वोच्च न्यायालयात हजेरी लावलेली नाही; एफआरपीप्रकरणात शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा 'तारीख पे तारीख'ने निराशा!
Agricultural News

Agricultural News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोमेश्वरनगर : राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. असे असताना आजअखेर चार वेळा तारखा पडल्यावरही याचिका करणारे राज्य सरकारच सामोरे गेलेले नाही. प्रतिवादी केलेले राजू शेट्टी मात्र प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहत आहेत.

Loading content, please wait...
Farmer
Sugarcane FRP dispute
Supreme Court hearing delays
Raju Shetty farmer leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com