Eknath Shinde : अतिवृष्टीच्या संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे - 'अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही शेतीच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांना मदतीसाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही अटीशर्ती शिथिल करू शकतो असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले..पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी शिंदे आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिंदे म्हणाले, 'मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील हानी तर खूप गंभीर आहे. माता-भगिनींच्या डोळ्यांतले अश्रू पुसणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अटी-शर्ती शिथिल करण्यासाठी सरकार मागे हटणार नाही..राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाली सरकारनेही मदतीची तयारी दर्शवली आहे. पण शेतकऱ्यांना मदत करण्याची पहिली जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, आम्ही ती पार पाडू..दिवाळीपूर्वी पैसे देऊमाजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मंत्र्यांच्या दौऱ्यांमुळे शासनाच्या कामात अडथळा होतो, त्यामुळे दौरे करू नये असा सल्ला दिला आहे. तर मदत तुटपुंजी असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यावर शिंदे म्हणाले, 'शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्याशिवाय त्यांचे दुःख कळत कळत नाही. लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली पाहिजे..राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आपण सर्वांनी पुढे यायला हवे. सध्या दिलेली मदत ही तातडीची आहे, घरांची दुरुस्ती, पशुधनाचे नुकसान आणि शेतीच्या हानीसाठी पंचनामे सुरू आहेत. जमीन खरवडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. जीवितहानीसाठीही भरपाई दिली जाईल. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा प्रयत्न आहे..