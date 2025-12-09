पुणे

GST Officer's Protest : राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन; येरवड्यात घोषणाबाजी; प्रशासनाला इशारा!

GST Officers PendingDemands : राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत येरवडा येथे आंदोलनाची सुरुवात केली. काळ्या फितीपासून सामुदायिक रजेपर्यंत आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
State GST officers protest in Pune over pending demands and administrative delays

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्य वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी (दि. ८) द्वारसभा घेऊन आंदोलनाची सुरुवात केली. अनेक वेळा लेखी निवेदने, बैठका आणि चर्चेनंतरही प्रशासनाकडून अपेक्षित निर्णय न मिळाल्याने अधिकाऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

pune
GST
Yerawada
agitation news
Protest

