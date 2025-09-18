पुणे

Teachers Award : १०९ शिक्षकांना राज्य शिक्षक पुरस्कार जाहीर; पुणे जिल्ह्यातील सहा शिक्षकांचा समावेश

राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारा’साठी राज्य निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १०९ शिक्षकांची निवड यादी गुरूवारी जाहीर करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शालेय शिक्षण विभागाने २०२४-२५ साठी ‘क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारा’साठी राज्य निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १०९ शिक्षकांची निवड यादी गुरूवारी जाहीर करण्यात आली.

