Mundhwa Land Case : मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानींचा जबाब नोंदविला

पुणे - मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीचा जबाब नोंदविण्यात आला. नोटीस बजाविल्यानंतर तेजवाणी पोलिसांत हजर झाली होती. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत असून यापूर्वी तिघांचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे..जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कुलमुख्त्यारधारक शीतल किसनचंद तेजवानी, अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना पुणे पोलिसांनी जबाब नोंदविण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात हेमंत गवंडे यांचाही सोमवारी (ता.१७) जबाब नोंदविला. त्यानंतर मंगळवारी (ता. १८) शीतल तेजवानी या जबाब नोंदविण्यास हजर झाल्या होत्या’, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे भागीदार असलेल्या ‘अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीने मुंढवा भागातील ४० एकर जमीन अनियमितपणे खरेदी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. ३०० कोटी रुपयांत या जामिनाचा व्यवहार झाला आहे.या प्रकरणी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातंर्गत बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. यात तेजवानी आरोपी आहे. त्यामुळे तिचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील गुन्हा खडक पोलिस ठाण्याकडून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी सोपविण्यात आला आहे..गैरव्यवहारात २७५ जणांचा समावेश -मुंढवा जमीन प्रकरणात एकूण २७५ जणांचा समावेश आहे. ही जमीन कुलमुखत्यारपत्र करून शीतल तेजवानी यांना संबंधित व्यक्तींनी दिली आहे. त्या अनुषंगाने तपास करण्यात येत आहे. जमीन प्रकरणातील २७५ जणांना काही मोबदला दिला आहे का? जमिनीबाबत त्यांना हक्क कसा देण्यात आला, यादृष्टीने तपास सुरू आहे.त्यानुसार सर्वांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते. त्यानुसार सोमवारी दहा ते बारा जण आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर हजर राहिले होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..दिग्विजय पाटील अद्याप हजर नाही -मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील ‘अमेडिया एंटरप्राइझेस’ कंपनीचे दिग्विजय पाटील हे देखील भागीदार आहेत. या गुन्ह्यात जबाब नोंदविण्यासाठी त्यांनाही नोटीस बजाविण्यात आली आहे. मात्र ते अद्याप जबाब नोंदविण्यासाठी हजर राहिले नाहीत, अशी माहिती पोलिस आयुक्तांनी दिली..‘तेजवानी यांनी जबाब नोंदविला असून, त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणात विविध शासकीय विभागांकडून कागदपत्रे मागविण्यात आली आहे. या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. तपासात गरज भासल्यास शीतल तेजवानी यांना चौकशीला पुन्हा बोलविण्यात येईल.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.