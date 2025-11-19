पुणे

Mundhwa Land Case : मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानींचा जबाब नोंदविला

मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीचा जबाब नोंदविण्यात आला. नोटीस बजाविल्यानंतर तेजवाणी पोलिसांत हजर झाली होती. या प्रकरणाचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास करण्यात येत असून यापूर्वी तिघांचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे.

